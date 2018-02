Wichtige Partie vor der Olympiapause

Köln. Die Kölner Haie müssen aus dem schwachen Auftritt gegen Straubing für das Derby am Freitag gegen die DEG lernen. Moritz Müller beklagt das zerfahrene Spiel der Haie.

Von Martin Sauerborn, 01.02.2018

Es gehört zu den angenehmen Eigenschaften des Sports, dass am Ende doch nur die Resultate zählen. Schon in ein paar Tagen wird es niemanden mehr interessieren, dass die Kölner Haie in ihrem letzten Heimspiel in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mal wieder nicht gut unterwegs waren. Die Fans werden auf die Tabelle schauen und registrieren, dass es für das glückliche 4:2 gegen die Straubing Tigers drei Punkte gegeben hat, die vielleicht nach 52 Spielen mit dazu beitragen, dass der KEC sein Minimalziel erreicht und sich direkt für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert hat.

Die Stimmung in der mit mehr als 10.000 Zuschauern gefüllten Lanxess Arena war trotz der dürftigen Leistung der Kölner prächtig, als Kai Hospelt 25 Sekunden vor dem Ende mit einem „Empty Net Goal“ den Erfolg über das DEL-Schlusslicht perfekt gemacht hatte.

„Wir sind nicht klargekommen, waren fast überall zu spät und konnten uns kaum durch die neutrale Zone spielen. Das war wieder kein gutes Spiel von uns.“ Peter Draisaitl pustete einmal ordentlich durch. Die Erleichterung über den Sieg war dem Trainer der Haie anzumerken. Er brachte sie auch zum Ausdruck: „Über weite Strecken des Spiels war Straubing besser, aber ich muss meine Mannschaft auch loben. Sie hat einen Weg gefunden, die drei Punkte zu holen. Und das war ein Abend, an dem nur die drei Punkte zählen.“

Der Weg zum Sieg war allerdings überaus holprig. Nach einem passablen ersten Drittel und einer 2:0-Führung durch Treffer von Justin Shugg (5.) und Ben Hanowski (15.) kamen die Hausherren mit Beginn des zweiten Drittels mächtig ins Schleudern. Daran änderte auch das 3:0 von Felix Schütz nichts (28.), das aus einem Fehler von Tigers-Goalie Sebastian Vogl resultierte, der Philip Gogulla den Puck in den Schläger spielte. Dessen Schuss nutzte Olympiateilnehmer Schütz im Nachsetzen zu seinem 18. Saisontreffer.

„Wir waren im zweiten Drittel mal wieder unkonzentriert. Unser Spiel war sehr zerfahren“, mäkelte Moritz Müller an der Leistung herum. Ob es an der sicheren Führung nach den ersten 20 Minuten gelegen habe? „Vielleicht, 2:0-Vorsprung gegen Straubing und die große Halle: Da sind die Emotionen nicht so da. In Straubing wäre es sicher anders gewesen. Trotzdem müssen wir das konzentrierter runterspielen“, erklärte der KEC-Verteidiger.

Nach den beiden Anschlusstreffern der Gäste durch Stefan Loibl (30.) und Jeremy Williams in Überzahl (34.) zitterten sich die Kölner in die zweite Pause und durften sich bei Torwart Gustaf Wesslau bedanken, dass nicht noch der Ausgleich gefallen war. Immerhin schafften es die Haie, im Schlussdrittel konzentriert zu verteidigen. Draisaitl ließ nur noch drei Reihen aufs Eis, um im Rhythmus zu bleiben. „Die vierte Reihe ist heute auch nicht ins Rollen gekommen“, gab der Coach eine weitere Erklärung. Als Hospelt alle Kölner schließlich erlöste, war das wichtigste des Abends erledigt. Den Mantel des Schweigens wollte Draisaitl aber nicht über den enttäuschenden Auftritt seines Teams decken: „Ich werde das trotz der Freude über die drei Punkte nicht unkommentiert lassen. Wir werden sicher etwas mitnehmen.“

Ist auch nötig, denn nach einem trainingsfreien Mittwoch beginnt am Donnerstag die Vorbereitung auf das letzte Spiel vor der vierwöchigen Olympiapause. Und da wartet am Freitag (19.30 Uhr, Telekom Sport) kein Geringerer als der rheinische Erzrivale Düsseldorfer EG im ISS Dome. „Das ist natürlich noch einmal ein besonderes Spiel in unserer angespannten Tabellensituation“, weiß Moritz Müller. Während die DEG nach dem Trainerwechsel von Mike Pellegrims auf Tobias Abstreiter verzweifelt um einen Platz in den Pre-Playoffs kämpft, müssen die Haie wieder punkten, um nicht aus den Top Sechs rauszufallen.

„Schön, dass wir die Pre-Playoffs bereits am Freitag sicher haben können, aber ich würde schon gerne unter die ersten Sechs kommen“, wünschte sich Moritz Müller. Logisch, dass sein Trainer das ganz genauso sieht. „Es ist ein Derby und wir haben die enge Tabellenkonstellation. Für mich zählen am Freitag aber wieder nur die Punkte“, nannte Peter Draisaitl die Prioritäten.