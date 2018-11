KÖLN. Der 21-jährige Lucas Dumont zählt mit fünf Toren zu den positiven Ausnahmen in einem bislang wenig überzeugenden Team der Kölner Haie.

Von Tobias Carspecken, 23.11.2018

Lucas Dumont hat am Donnerstag mal wieder etwas länger auf dem Eis gestanden. Seine Mitspieler waren nach Trainingsende längst unter der Dusche verschwunden, da war der 21-Jährige noch damit beschäftigt, die Pucks wieder einzusammeln. Als einer der jüngsten Spieler der Kölner Haie gehören ungeliebte Aufgaben wie diese zu den Pflichten des Youngsters.

Die Hierarchie der Mannschaft gibt das so vor. Aus sportlicher Sicht hingegen hat sich Dumont im Ranking des KEC bereits hochgearbeitet. Mit fünf Toren und zwei Vorlagen zählt der Flügelstürmer zu den positiven Erscheinungen eines bislang eher weniger überzeugenden Kölner Teams, das vor dem Spiel am Freitag bei den Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga nur den siebten Tabellenplatz belegt.

Das Eigengewächs der Haie ist selbst ein wenig überrascht darüber, wie gut es für ihn in dieser Saison läuft. „Ehrlich gesagt, hätte ich das so nicht erwartet, aber es freut mich natürlich sehr“, sagt Dumont, der in allen drei Partien nach der Länderspielpause gegen Augsburg (6:1), in Mannheim (3:5) und gegen Düsseldorf (2:3 nach Verlängerung) ein Tor erzielte. Seine persönlichen Vorhaben waren ursprünglich niedriger angesiedelt. „Meine eigentlichen Ziele lauteten, mich festzuspielen, mit der Zeit einen Stammplatz zu finden und Vertrauen vom Trainer zu bekommen“, erzählt Lucas Dumont. All das hat der gebürtige Schwabe und Sohn französischer Eltern, der vor ein paar Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, nach 20 Spieltagen bereits erreicht. Obwohl der Rechtsschütze mit einer Förderlizenz ausgestattet ist, sind Einsätze für den Kooperationspartner Löwen Frankfurt in der DEL 2 kein Thema mehr.

Vom Trainer befördert

Dumont hat sich bei den Haien festgebissen und ist von Trainer Peter Draisaitl als Belohnung für seine guten Leistungen unlängst von der vierten in die dritte Angriffsreihe befördert worden. „Lucas macht einen sehr guten Job. Er ist in der Lage, Dinge in beeindruckender Konsequenz auf das Eis zu transportieren, verfügt über eine taktische Reife und einen guten Schuss“, lobt Draisaitl. Nur mit der Scheibe am Schläger könne er noch ruhiger werden. Aber das kann ja noch werden. Denn Dumont ist gewillt, weiter hart an sich zu arbeiten: „Ich versuche, immer besser zu werden. Dazu gehört auch, nach dem Eistraining Extra-Einheiten im Kraftraum einzulegen.“

Wille und Ehrgeiz waren es auch, die ihm seinen ersten Profivertrag bei den Kölnern einbrachten; weniger seine eher durchschnittlichen Scorerzahlen im Trikot der Junghaie, zu denen er im Alter von 17 Jahren von seinem Heimatclub SG Bietigheim-Bissingen gewechselt war. Lucas Dumont ist das beste Beispiel dafür, dass bei den Haien der eigene Nachwuchs wieder die Chance zum Aufstieg in den Profikader bekommen soll. Ganz so, wie es früher einmal üblich war, in den vergangenen Jahren aber kaum noch vorgekommen ist. Nun lebt Dumont seinen Traum. „Ich wollte von klein auf Eishockeyprofi werden“, sagt er. Das Einsammeln der Pucks nach Trainingsende nimmt er dafür gerne in Kauf.