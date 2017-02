"Wunschkandidat"

09.02.2017 Frankfurt/Main. Die deutschen Volleyballer haben einen neuen Bundestrainer. Der Italiener Andrea Giani soll das Team zur WM im kommenden Jahr führen. Das übergeordnete Ziel aber ist ein ganz anderes.

Eine italienische Volleyball-Größe soll die deutsche Nationalmannschaft zu internationalen Ehren führen. Andrea Giani tritt als neuer Bundestrainer des Männer-Teams die Nachfolge von Vital Heynen an.

Für den neuen Bundestrainer und seine Auswahl stehen in diesem Jahr besonders die WM-Qualifikation sowie die EM-Endrunde im Fokus. Ein übergeordnetes Ziel ist die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio. "Wir wollen zur WM, den Titel in der World League Gruppe drei und in das EM-Halbfinale", sagte der 46-Jährige. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, weil ich sehr großes Potenzial bei den Spielern, beim Verband und in der Sportkultur dieses Landes sehe."

Dem Deutsche Volleyball-Verband (DVV) ist mit der Verpflichtung des Gianis ein echter Coup geglückt. "Mit Andrea Giani haben wir einen Top-Mann und unseren Wunschkandidaten für den DVV gewinnen können", sagte DVV-Präsident Thomas Krohne über den Deal.

Giani ist im Volleyball international bekannt. Als Profi gehörte er zur italienischen Nationalmannschaft, die zwischen 1990 und 1998 unter anderem dreimal in Serie Weltmeister wurde. Mit 474 Länderspielen avancierte er zum Rekordnationalspieler. Zuletzt war der Neapolitaner Nationaltrainer Sloweniens und hatte seine Mannschaft sensationell zu Silber bei der EM 2015 in Bulgarien und Italien geführt.

Giani wird auch an den Erfolgen seines Vorgängers Heynen gemessen werden, der mit dem deutsche Team unter anderem Bronze bei der Weltmeisterschaft 2014 in Polen gewonnen hatte. Heynen, von Februar 2012 bis September 2016 Trainer des DVV-Teams, ist inzwischen Coach der belgischen Nationalmannschaft und des VfB Friedrichshafen, dem derzeitigen Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga. Unter dem Belgier hatte die deutsche Mannschaft die Olympia-Teilnahme in Rio allerdings verpasst. (dpa)