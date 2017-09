So weit die Füße tragen: Sechs Teilnehmer gehen am Sonntag über die Marathondistanz an den Start am Ottoplatz in Köln-Deutz.

Bonn/Köln. Die Teilnehmer der Aktion „GA macht Leser fit für den Marathon“ nehmen am Sonntag Köln-Marathon teil, dem Finale des Projekts des General-Anzeigers.

Das Schnüren der Laufschuhe ist für sie in den vergangenen neun Monaten zu einem fast alltäglichen Ritual geworden. An diesem Sonntag werden sie es allerdings mit etwas zittrigen Händen tun: Die Teilnehmer der Aktion „GA macht Leser fit für den Marathon“ nehmen am Köln-Marathon teil, dem Finale des Projekts. Mit dem Dom als Ziel vor Augen wollen die Läufer die magische Distanz von 42,195 Kilometern bewältigen. Im Dezember vergangenen Jahres, pünktlich zu Weihnachten, hatten sieben Leser eine professionelle Vorbereitung gewonnen. Mit dem Silvesterlauf entlang des Bonner Rheinufers starteten Tomke Ebert, Maxine Oltmans, Bashir Karimi, Lukas Kapp, Marie-Christine Kleiss, Oliver Schwesig und Norbert Plenker in die neunmonatige Trainingsphase. Begleitet wurden sie dabei von den beiden Trainern Thomas Eickmann vom LAZ Puma Rhein-Sieg und Maurice Mülder von den SSF Bonn.

In den folgenden Monaten haben die Teilnehmer etliche Kilometersteine passiert: vom morgendlichen Training bei Minusgraden über den Beueler Teamlauf bei Sommerhitze, der Freude über die persönliche Bestmarke bis hin zum Schmerz einer Laufverletzung. Als GA-Redakteurin bin ich diesen Weg mit ihnen gelaufen – als Reporterin und Hobbyläuferin. Beim ersten gemeinsamen Treffen mit den Sponsoren und Trainern im Laufladen Bonn im Januar erhielten die sieben Teilnehmer mittels Laufbandanalyse die passenden Schuhe, eine Pulsuhr und die ersten Trainingstipps. Kurz darauf mussten sich die Läufer einer ersten Leistungsdiagnostik unterziehen, bei der der Laktatgehalt im Blut bei unterschiedlichen Belastungsstufen gemessen wurde. Ausgehend von den Ergebnissen erstellten Eickmann und Mülder für jeden einzelnen einen individuellen Trainingsplan bestehend aus Intervalleinheiten, langen Dauerläufen und Wettkämpfen. Bis zu vier Mal pro Woche schnürten die Teilnehmer seitdem die Laufschuhe. Kleine Verletzungen, Überlastungsreaktionen oder Erkältungen zwangen immer mal wieder den einen oder anderen zur Pause. Alternativtraining, Physiotherapie oder Faszientraining standen dann stattdessen auf dem Programm.

Nach vier Monaten gab es den ersten Etappensieg beim Deutsche Post Marathon in Bonn. Sechs Teilnehmer liefen auf dem Marktplatz über die Ziellinie – einige mit neuer persönlicher Bestzeit. Kapp musste wegen Schmerzen an den Schienbeinen zwar auf einen Start verzichten, feuerte die Läufer dafür im Zielbereich an.

Seitdem haben Eickmann und Mülder den Umfang und die Intensität des Trainings stetig gesteigert. Per Whatsapp hielt sich die Gruppe auch während der Sommermonate auf dem Laufenden, tauschte sich über den Trainingsstand und neue Bestzeiten aus. Bei einem zweiten Laktattest Anfang August konnten die Trainer den Erfolg der bisherigen Vorbereitung überprüfen und für die Endphase anpassen.

Für sechs der sieben Teilnehmer fällt am Sonntagmorgen um 10 Uhr am Ottoplatz der Startschuss für das Abenteuer Marathon – denn die Distanz ist für alle außer Plenker Neuland. Im Training haben sich Ebert und Schwesig an die 35-Kilometer-Marke herangetastet. Oltmans musste aufgrund einer Verletzung das Projekt abbrechen. Auch ich wage mich in Köln nur an die halbe Distanz, weil mich Knieprobleme an den längeren Trainingsläufen hinderten.

Aber ob Halbmarathon oder Marathon, für alle Läufer gilt eine Woche vor dem Startschuss: keine Experimente mehr. „Weder beim Laufstil, bei den Schuhen oder der Ernährung“, rät Mülder. Leicht verdauliche Kohlenhydrate seien eine gute Wahl in den Tagen vor dem Wettkampf. Im Gegensatz zum Bonn Marathon ist das Starterfeld in Köln deutlich größer. Hier werden die Teilnehmer immer in einer größeren Gruppe laufen. Das kann eine Motivationshilfe sein, aber auch dazu verleiten, sein eigenes Tempo zu überschätzen. „Das wichtigste ist, nicht zu schnell anzulaufen“, mahnt Eickmann. „Der eigentliche Marathon fängt erst bei Kilometer 35 an.“ Die ersten 25 Kilometer sollten sich gut anfühlen, sind sich die Trainer einig. „Am Anfang sollte man nicht überpacen, weil man sich zu viel Druck macht oder zu verkrampft sein Ziel verfolgt“, sagt Mülder. Viel wichtiger sei es, ein eigenes Tempo zu finden, bei dem man sich wohlfühlt. Am Wettkampftag wird Mülder die Athleten entlang der Strecke mit dem Fahrrad begleiten – im Gepäck die individuelle Verpflegung der Läufer. Kleiss wird beispielsweise einen Energieriegel in den Rucksack legen. Der diene ihr dann als Motivationsschub, sagt sie. Aber auch am Rand der Strecke stehen Familie und Freunde bereit – zum Anfeuern und mit einem kleinen Verpflegungspaket für den Notfall, mit Traubenzucker, Wasser oder einem Schokoriegel. Für die Kleidung rät Eickmann: „Nicht zu warm anziehen.“ Eickmann wird die Teilnehmer zum Startplatz begleiten.

„Ich kann kaum erwarten, dass es endlich los geht“, sagt Schwesig. Seine Erkältung, die ihn noch vor zwei Wochen beschäftigte, ist mittlerweile überstanden. Den Halbmarathon ist er vor der Aktion schon einmal in Köln gelaufen, jetzt geht es auf die gesamte Strecke. Für Lukas Kapp ist es der zweite Versuch in Köln. Bei seiner ersten Teilnahme musste er damals aufgeben. „Von Aufregung oder irgendeiner Stimmung merke ich noch nicht wirklich viel“, sagt er. Bis Freitag musste der Student noch Klausuren schreiben. „Ich freue mich auf Sonntag“, sagt auch Kleiss. In der vergangenen Woche habe sie viel gedehnt und mit der Faszienrolle die Muskeln entspannt. Etwas Sorgen mache sie sich allerdings wegen ihrer Knie.

Auch Plenker hatte am Donnerstag noch Schmerzen in der Leiste, bis zum Start hofft er wieder schmerzfrei zu sein. „Sonst ist die Stimmung gut“, sagt der 65-Jährige. Auch Ebert hatte mit Schmerzen so kurz vor dem großen Ziel zu kämpfen, die waren nach einem der langen Läufe gekommen. „Ich hoffe, dass ich die nächsten zwei Tage noch nutzen kann, um etwas runterzukommen“, sagt die 35-Jährige. Vor der Strecke und den Schmerzen habe sie Respekt.

Ab Kilometer 35 wird es für die Teilnehmer spannend. Wer die finalen Kilometer überwindet und am Dom schließlich die Ziellinie überquert, könne sich ein Leben lang als Marathonläufer bezeichnen, wie Mülder den Athleten mit auf den Weg gibt.