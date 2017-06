23.06.2017 New York. Die Houston Rockets haben sich die Rechte an dem deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein gesichert.

Der 19-Jährige, der zuletzt bei Zalgiris Kaunas in Litauen spielte, wurde beim NBA-Draft im New Yorker Stadtteil Brooklyn von den Texanern in der zweiten Runde als 43. Spieler der Talenteziehung ausgewählt. Somit könnte der 2,12 Meter große Hartenstein theoretisch bereits in der kommenden Saison an der Seite von Rockets-Superstar James Harden auf dem Parkett stehen.

Die Philadelphia 76ers sicherten sich mit dem ersten Pick beim Draft der nordamerikanischen Profiliga die Rechte am Aufbauspieler Markelle Fultz. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt an der University of Washington in Seattle. (dpa)