Biathlon-WM

07.02.2017 Simon Schempp und Laura Dahlmeier sollen und wollen bei der WM in Hochfilzen abräumen. Deutschlands beste Biathleten müssen angesichts der starken Konkurrenz aber ihre Bestleistung abrufen, um ein weiteres Wintermärchen zu schreiben.

Simon Schempp träumt von seiner ersten Einzelmedaille, Laura Dahlmeier von ihrem nächsten Wintermärchen: Mit hohen Erwartungen und viel Zuversicht nehmen Deutschlands Biathlon-Asse die WM in Hochfilzen in Angriff. Schempp und Dahlmeier sind die Trümpfe im hochkarätig besetzten DSV-Team, das aus Österreich mindestens fünfmal Edelmetall mitbringen soll.

Wie im Vorjahr könnte Überfliegerin Dahlmeier diese Vorgabe schon ganz alleine erfüllen - wenn alles nach Plan läuft. "Wenn ich meine Bestleistung abrufe, kann es für eine Medaille reichen", sagt die Gesamtweltcup-Führende zwar wie so oft bescheiden. Die vier Saisonsiege und fünf weiteren Podestplätze aus 13 Rennen rücken Dahlmeier bei den Frauen jedoch in die Rolle der Topfavoritin.

Die nimmt Schempp bei den Männern zwar nicht ein, an Selbstbewusstsein mangelt es dem 28-Jährigen auch wegen zuletzt ansteigender Form und persönlichen Triumphen über Dominator Martin Fourcade aber nicht. "Er ist in jedem Rennen zu schlagen", sagte Schempp: "Es wird allerdings sehr, sehr schwer. Weil er noch einen Tick besser ist als in den vergangenen Jahren."

Zehnmal hat Fourcade in diesem Winter bereits gewonnen, die große Kristallkugel ist ihm praktisch nicht mehr zu nehmen. Bei der WM (9. bis 19. Februar), bei der Mixed-Staffel, Staffel und zudem jeweils vier Einzelrennen bei Männern und Frauen anstehen, könnte er der große Medaillenlieferant werden. Dahlmeier war genau das 2016 mit fünf Medaillen bereits in Oslo gelungen. Am Holmenkollen hatten die DSV-Skijäger insgesamt siebenmal Edelmetall gewonnen (1xGold, 3xSilber, 3xBronze).

"Ich bin wieder sehr gut drauf", sagt die 23-Jährige aus Partenkirchen über ihre aktuelle Verfassung, ohne dabei überheblich zu wirken. "Ich würde mich schon über eine einzige Medaille freuen. Wenn es Gold wird, wäre das natürlich der Wahnsinn."

Die Chancen dafür stehen gut, nicht nur wegen Dahlmeiers Ausnahmestellung. In der Staffel scheint das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) auch ohne die erkrankte Franziska Preuß (Infekt) unschlagbar, zudem liegt Dahlmeier die Strecke in Hochfilzen. "Ich verbinde damit sehr positive Emotionen, es ist superschön dort", sagt die Hobby-Bergsteigerin, die 2015 die Weltcup-Verfolgung in Hochfilzen gewonnen hatte.

Das Jagdrennen steht bei Dahlmeier übrigens hoch im Kurs, denn "ich mag es, wenn jemand vor mir ist und ich angreifen kann." Eine persönliche Lieblingsdisziplin hat Schempp zwar nicht, "weil es beim Biathlon immer auf das Schießen und Laufen ankommt", dafür ist das Ziel umso klarer formuliert.

Die deutschen Starter Foto: Sven Hoppe Benedikt Doll (26) Für Doll ist es die dritte WM. Bisher verhinderten seine Probleme im Stehendschießen konstant gute Platzierungen, als Vierter und Sechster bisher nur zweimal in den Top Ten. Der 1,7-Abiturient kämpft bis zum Umfallen, kann seine Leistungen sehr reflektiert einordnen und ist einer der schnellesten Läufer. Wird deshalb im Kollegen-Kreis auch als „Rennsemmel“ bezeichnet. Kommt er fehlerfrei durch, ist er ein Medaillenkandidat. Der Hobby-Koch hat einen eigenen Blog, wo er vielfältige Rezepte vorstellt. Sein Lieblingsgericht nach einem Erfolg ist Rehrücken mit Spätzle, Rotkohl und Maronen. Mit Video- und Fotokamera ermöglicht er den Fans Einblicke ins Teamleben. Sein Opa war Jäger, sein Ur-Ur-Großvater Prof. Franz Kohlhepp sogar einer der Mitbegründer des Deutschen Skiverbandes.

Foto: Anders Wiklund Florian Graf (28) Der Eppenschlager holte zwar in diesem Winter als erster die WM-Norm. Danach konnte er im Weltcup aber nicht mehr überzeugen. Lief zuletzt meist im IBU-Cup, konnte sich die letzten Jahre nicht im A-Team durchsetzen und fehlte bei den Großereignissen. Musste die EM in Polen krankheitsbedingt ausfallen lassen. Ist Ersatzmann, wird wohl nur im Ernstfall zum Einsatz kommen.

Foto: Hendrik Schmidt Erik Lesser (28) Der Verfolgungs-Weltmeister und Olympia-Zweite im Einzel sorgte hinter Simon Schempp beim packenden Massenstart in Oberhof für den ersten Weltcup-Doppelsieg seit zehn Jahren. Im Endspurt kochte er sogar den großen Martin Fourcade ab. Sechster im Gesamtweltcup, erreichte bisher sechs Top-Ten-Ergebnisse. Will Staffel-Gold holen, in den Einzelrennen rechnet er sich aber erstmal nichts Großes aus. Lebt mit Freundin Nadine und Dalmatinerhündin Jess in Oberhof. Der Fan des FC Erzgebirge Aue ist auch Ehrenmitglied des Fußball-Zweitligisten und saß bei einem Spiel auch schon auf der Bank. Bei einem Sieg jubelt er mit überkreuzten Armen - das steht für die gekreuzten Hämmer der Bergleute im Erzgebirge und ist eine Hommage an Aue. Bei Höhepunkten ist er oft zum richtigen Zeitpunkt top fit.

Foto: Sven Hoppe Arnd Peiffer (29) Der eloquente Harzer wurde 2011 überraschend Sprint-Weltmeister. Seitdem gelang ihm aber kein weiterer großer Einzelerfolg. Aber er hat die Hoffnung auf einen neuen Coup nie aufgegeben. Veränderte in dieser Saison einiges. Er wohnt nicht mehr wie die letzten Jahre in Oberhof, es ist nur noch ein Trainingsort von vielen. Zudem trainierte er öfter individuell ohne das Team - aber fast nie länger als eine Woche. Im Gesamtweltcup starker Vierter, stand zweimal auf dem Podest. Sein Lieblingsrennen ist der Sprint, da holte er sechs seiner sieben Weltcupsiege. Der Kuchen-Liebhaber würde gerne mal mit Kanzlerin Angela Merkel Abendessen. Der Wirtschaftsingenieur-Student ist bei der Bundespolizei angestellt. Eine Einzelmedaille wäre keine Überraschung.

Foto: Sven Hoppe Simon Schempp (28) Der elfmalige Weltcupsieger wollte in diesem Jahr Dominator Martin Fourcade im Gesamtweltcup herausfordern. Doch er hatte zunächst wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und kam nur langsam in Schwung. Doch rechtzeitig zur WM zeigt seine Formkurve nach oben, er siegte in Oberhof im Massenstart vor Erik Lesser und Fourcade. Will endlich die ersten WM-Einzelmedaille seiner Karriere holen. Ein kompletter Weltklasse-Biathlet. Der große James-Bond-Fan machte auf den Malediven seinen Tauchschein. Er liebt Spätzle mit Soße und Fleisch, ist Fan des FC Bayern München. Bevor er zum Biathlon kam, fuhr er Ski alpin, spielte Handball und war bei der Leichtathletik. Bis zur 11. Klasse war Schempp in der Schule ein „fauler Hund“, schaffte dann aber das Abi mit 2,0. Ist mit Kollegin Franziska Preuß liiert.

Foto: Sven Hoppe Laura Dahlmeier (23) Sie ist die neue Nummer eins im deutschen Team. Die dreimalige Junioren-Weltmeisterin kam bei der WM 2013 über Nacht ins Rampenlicht, als sie ohne Weltcupstart für die Staffel nominiert wurde. Blieb ohne Schießfehler und ist seitdem im A-Kader. Trägt derzeit als erste Deutsche seit Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner 2012 das Gelbe Trikot. Kommt als Weltcup-Gesamtführende zur WM. In diesem Winter holte sie schon vier Siege und insgesamt fünf weitere Podestplätze. Im Vorjahr mit WM-Gold in der Verfolgung und insgesamt fünf Medaillen in fünf Rennen der Star im deutschen Team. Ist ein absoluter Outdoor-Freak, liebt Bergtouren und Klettern. Sie war schon auf dem Elbrus, dem Matterhorn und in diesem Mai vier Wochen in Nepal, wo sie zwei Sechstausender bestieg. Will mal in den Himalaja. In jedem Rennen eine Goldanwärterin.

Foto: Sven Hoppe Maren Hammerschmidt (27) Maren Hammerschmidt hatte den Ruf des ewigen Talents. Nach WM-Gold bei den Junioren 2010 ging es nicht vorwärts, auch aufgrund von Krankheiten und Verletzungen. Während ihre Zwillingsschwester Janin deshalb aufgab, biss sich Maren Hammerschmidt durch. In Hochfilzen lief sie im Dezember 2015 mit zwei zweiten Weltcup-Plätzen ins Rampenlicht. In dieser Saison hatte sie Startprobleme, doch im neuen Jahr läuft es viel besser. Sie trainiert in Ruhpolding und wohnt dort in einer WG mit Vanessa Hinz, ist Zolloberwachtmeisterin. Sie engagiert sich aktiv im Tierschutz - zog mit ihrer Freundin, der Langläuferin Denise Herrmann, Straßenkatzen auf. War mit ihrer Schwester nach der Saison in Rumänien und half in einem Tierheim. Hochfilzen gehört zu ihren Lieblingsstrecken. Top- Ten-Plätze sind drin.

Foto: Martin Schutt Franziska Hildebrand (29) Als Älteste quasi die „Mutter der Kompanie“. Nach ihrer tollen Vorsaison mit ihren ersten beiden Weltcupsiegen kam sie diese Saison noch nicht auf das Podest. Bisher sechs Top-Ten-Plätze. Wechselte vor der Saison die Ski-Marke, trainiert oft abseits des Teams individuell. Die Formkurve zeigt aber nach oben, auch wenn sich beim Schießen zuletzt Flüchtigkeitsfehler einschlichen. Dennoch will sie am Ort ihres ersten Weltcupsieges endlich ihre erste Einzelmedaille. Hat eine eineiige Zwillingsschwester. Studiert nebenbei Wirtschaftspsychologie. Hildebrand ist Sportsoldatin im Dienstgrad eines Hauptfeldwebels. An einem perfekten Tag immer gut für eine Einzelmedaille, für die Staffel gesetzt und dort Gold-Favoritin.

Foto: Matthias Balk Vanessa Hinz (24) Die Spätstarterin war bis zum Winter 2011/2012 noch Langläuferin, dann probierte sie es bei den Skijägern. Gleich in ihrem ersten Biathlon-Winter holte sie bei der Junioren-WM mit Laura Dahlmeier und Franziska Preuß Staffel-Gold. Ihre bisher beste Weltcupplatzierungen waren zwei vierte Plätze, einer in der Verfolgung und einer im Massenstart. In ihrer Wackel-Disziplin Schießen ist sie immer besser geworden. Dennoch schwankten ihre Leistungen auch in diesem Winter, gingen zuletzt aber deutlich nach oben. Lebt in Ruhpolding mit Maren Hammerschmidt in einer WG, ist Zolloberwachtmeisterin. Wenn alles passt, kann sie in die Top Ten laufen. Für eine Einzelmedaille wird es schwer. In der Staffel dürfte sie dabei sein.

Foto: Andrea Solero Nadine Horchler (30) Die „Steh-Auf-Frau“ im deutschen Team, durchlebte eine wechselvolle Karriere. 2010 startete sie nicht mal im zweitklassigen IBU-Cup. Mit 23 stand sie am Scheideweg, aber sie machte weiter. Jobbte einen Sommer in einer Pizzeria, wurde in der Zeit mit Material von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner unterstützt und setzte sich eine Frist von einem Jahr. Sie wurde belohnt, schaffte den Sprung sogar ins Weltcup-Team. Aber richtig etablieren konnte sie sich nicht, zuletzt lief sie weitestgehend im IBU-Cup. Doch in Antholz siegte sie sensationell im Massenstart vor Laura Dahlmeier, es war ihr erster Weltcupsieg und ihr erstes Podest in der A-Liga.

"Ich wünsche mir, dass ich einmal unter die ersten drei laufen kann", sagte der Uhinger. Im Team war ihm das bei einer WM bereits sechsmal gelungen, als Einzelkämpfer fehlte häufig das nötige Quäntchen Glück. "Wenn ich das perfekte Rennen abliefern werde, kann ich um die vorderen Plätze kämpfen. Ich denke, dass die WM zu einem guten Zeitpunkt kommt", sagte Schempp.

Bevor die Leistungen der Athleten allerdings im Mittelpunkt stehen, muss der Weltverband IBU noch die dunkle Vergangenheit aufarbeiten und für einen dopingfreien Sport sorgen. Auf dem Außerordentlichen Kongress sollen am Mittwoch zunächst härtere Strafen für Betrüger eingeführt werden, die dann schon einen Tag später angewandt werden könnten. Dann berät der Vorstand über das weitere Vorgehen im russischen Dopingskandal. (sid/dpa)