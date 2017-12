Spiel um Platz 3 gegen Indien

DHB-Coach Stefan Kermas (M) verlor mit seiner Mannschaft beim World-League-Finale in Indien 0:3 gegen Australien.

09.12.2017 Bhubaneswar. Mit dem letzten Aufgebot haben die deutschen Hockey-Herren das Endspiel beim World-League-Finale in Indien klar verpasst.

Die ohne vier erkrankte und einen verletzten Stammspieler angetretene DHB-Auswahl verlor in Bhubaneswar trotz einer aufopferungsvollen Leistung gegen Weltmeister Australien 0:3 (0:0) und trifft nun im Spiel um Platz drei auf Gastgeber Indien. Australien und Argentinien kämpfen anschließend um den World-League-Gesamtsieg.

"Am Ende haben wir der Qualität der Australier Tribut zollen müssen, als die Kräfte schwanden. Es war klar, dass das bei der geringen Zahl an fitten Spielern passieren würde", sagte Bundestrainer Stefan Kermas. Er bot sogar Ersatzkeeper Mark Appel als 13. Feldspieler auf, um den verbliebenen Spielern mal eine Ruhezeit zu geben. Ob bis zum Spiel um Platz drei personelle Besserung zu erwarten ist, konnte Kermas nicht sagen. "Wir warten die Nacht ab und sehen dann, was für das schwere Bronze-Spiel gegen Indien noch geht." (dpa)