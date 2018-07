WM-Generalprobe

14.07.2018 München. Deutschlands Hockey-Damen haben die Generalprobe für die Weltmeisterschaft verpatzt. Eine Woche vor dem WM-Auftakt in London beendete die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger das hochkarätig besetzte Vier-Länder-Turnier in München als Letzte.

Zum Abschluss kassierte die DHB-Auswahl im Grünwalder Freizeitpark ein klares 0:4 (0:2) gegen Weltmeister Niederlande. Zuvor hatte es gegen Champions-Trophy-Sieger Argentinien (1:2) und den Weltranglisten-Vierten Neuseeland (2:3) zwei knappe und unglückliche Niederlagen für die deutschen Damen gegeben. Die WM in London beginnt am 21. Juli und endet am 5. August. (dpa)