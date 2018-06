Basketball-Profiliga

26.06.2018 Santa Monica. Basketball-Star James Harden von den Houston Rockets hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der NBA erhalten. Dies gab die nordamerikanische Profi-Liga bekannt.

Der 28-jährige Flügelspieler war mit 30,4 Punkten pro Spiel der Topscorer der Liga und führte die Rockets zu einem Vereinsrekord von 65 Siegen in der regulären Saison. In den Playoffs musste sich das Team aus Texas dem späteren Champion Golden State Warriors geschlagen geben. Die Rockets verloren die Halbfinal-Serie gegen die Warriors mit 3:4 nach Spielen. Auf dem zweiten und dritten Platz der MVP-Wahl landeten LeBron James (Cleveland Cavaliers) und Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

Die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler der Saison ging an den Australier Ben Simmons. Der 21-jährige Spielmacher der Philadelphia 76ers konnte sich in der Rookie-Wahl gegen Donovan Mitchell (Utah Jazz) und Jayson Tatum (Boston Celtics) durchsetzen. Deutsche Spieler gingen bei der Preisverleihung im Kalifornischen Santa Monica leer aus. (dpa)