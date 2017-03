23.03.2017 Melbourne. Mercedes-Star Lewis Hamilton sieht das Weltmeister-Team vor dem Formel-1-Saisonstart nur als Außenseiter. "Ferrari ist sehr schnell, sie sind definitiv der Favorit", sagte der Brite in Melbourne.

Der 32-Jährige unterstellte Scuderia-Pilot Sebastian Vettel, er wolle nach den überzeugenden Testfahrten die Stärke von Ferrari herunterspielen. "Sebastian will am liebsten den Deckel draufmachen", sagte Hamilton. Dagegen verwies Vettel auf die drei Titelgewinne der Silberpfeile in Serie und meinte: "Es ist klar, wer der Favorit ist. Wir tun das Beste, um aufzuholen." (dpa)