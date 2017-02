London. Wie erklärt man eigentlich seinen internationalen Mannschaftskollegen die Begriffe "Ohrwurm" oder die Redenwendung "Das Runde muss ins Eckige"? Nationalspieler Mesut Özil kennt die Antwort.

Von Simon Bartsch, 10.02.2017

Sie kommen aus Costa Rica, Nigeria, Argentinien oder Tschechien - die Spieler des englischen Erstligisten FC Arsenal. Bei so vielen unterschiedlichen Nationalitäten hapert es dann doch schon einmal mit der Verständigung. Das dachten sich offenbar auch der DFB-Kicker Mesut Özil und der Eidgenosse Granit Xhaka. In einem Video des Arsenal-Hauptsponsors Emirates erklären die beiden Mittelfeldakteure ihren Mannschaftskameraden Lucas Pérez und Alex Oxlade-Chamberlain einige deutsche Begriffe und Redewendungen.

Gut, ob dem englischen Nationalspieler Oxlade-Chamberlain die Worte "the round musst go into the square" als Übersetzungsansatz helfen, ist eher fraglich. Nach einigen weiteren Erklärungsversuchen versteht der Offensivspieler, was Özil meint. Lucas Pérez überzeugt sogar mit einer perfekten Aussprache. Probleme hat er da schon eher mit dem Schweizerdeutsch. ""Gamme go tschuute? Hopp de Bäse! (Gehen wir Fußballspielen?)", will Xhaka den Mitspielern beibringen. Zugegeben, da hätten auch wir mit der Aussprache unsere Probleme.