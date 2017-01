Kommentar zur EM-Bewerbung für 2024

DFB-Präsident Reinhard Grindel will eine transparente deutsche Bewerbung um die EM-Endrunde 2024.

21.01.2017 BONN. Der Deutsche Fußball-Bund hat den offiziellen Startschuss für sein EM-Projekt 2024 gegeben – und hofft nach dem Trubel um die skandalumwitterte WM-Vergabe 2006 wieder auf positivere Nachrichten.

Geht es nach den ehernen Gesetzen der Sportpolitik, dann ist die Vergabe der Fußball-EM 2024 an Deutschland schon so gut wie beschlossene Sache. War sie auch schon, bevor der DFB am Freitag die Kandidatur offiziell verkündete. Den Engländern waren die Halbfinals und das Endspiel der EM 2020 kampflos überlassen worden – deren Unterstützung für die nächste EM-Vergabe ist damit höchst wahrscheinlich.

Stimmpakete im Sinne von Geben und Nehmen einzusetzen, ist nicht verwerflich. Wer verlorenen höchsten Idealen nachtrauert, dem sei gesagt: Sie waren schon in der Antike bloß Fassade, Scheinmoral.

Entscheidend ist: Erst wenn Privatpersonen sich bereichern, wird es illegal. Mit der Erfahrung der weiterhin nicht aufgeklärten dubiosen Geldflüsse um die WM-Vergabe 2006 tut der DFB als gebranntes Kind deshalb gut daran, die Bewerbungsphase von Transparency International beaufsichtigen zu lassen.

Die Antikorruptionsorganisation kann und muss dem Verfahren so viel Transparenz verleihen, dass am Ende guten Gewissens von einem Gentlemen’s Agreement zwischen England und Deutschland die Rede sein darf. Einer Verständigung zwischen ehrenwerten Partnern, die auf Vertrauen beruht. Die Gesetze der Sportpolitik werden sich nicht grundlegend ändern. (Berthold Mertes)