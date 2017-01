Drux fällt aus

16.01.2017 Rouen. Kapitän Uwe Gensheimer wird bei der Handball-WM in Frankreich kein Spiel verpassen. Er werde auch zur Beerdigung seines Vaters nach Mannheim reisen.

"Aber wann er wo und wie hinfährt, das ist keine Sportfrage, das geht auch keinen was an", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning im Mannschaftshotel in Rouen und ergänzte: "Was ich sagen darf: er wird kein Spiel verpassen."

Rückraumspieler Paul Drux wird nach seiner Knöchelverletzung aus dem Chile-Spiel dagegen für die kommende Partie am Dienstag gegen Saudi-Arabien ausfallen. Für das übernächste Spiel am Mittwoch gegen Weißrussland dürfte Drux, der gegen Chile umgeknickt war, aber wieder fit sein. "Er hat sehr gute Chancen auf das Weißrussland-Spiel", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson. (dpa)