Weltcup-Start

Natalie Geisenberger gewann den Weltcup-Auftakt in Innsbruck.

18.11.2017 Innsbruck. Das Olympia-Jahr hat für die deutschen Rodler standesgemäß begonnen. Fünf der sechs möglichen Podestplätze in Innsbruck gingen am Samstag an die Schützlinge von Bundestrainer Norbert Loch. Rund lief aber noch längst nicht alles.

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken sind die ersten Weltcup-Sieger der neuen Rodel-Saison.

Auf der Olympia-Bahn von Innsbruck-Igls, auf der Ende Januar die WM-Titel vergeben wurden, dominierten am Samstag zum Auftakt des neuen Wettkampfjahres die Athleten des deutschen Verbandes. Denn neben den Siegen gab es bei den Damen durch Dajana Eitberger und Weltmeisterin Tatjana Hüfner sowie Tobias Wendl/Tobias Arlt weitere Podestplätze. Lediglich die Italiener Ludwig Reder/Patrick Rastner verhinderten als Zweitplatzierte des Doppelsitzer-Wettbewerbs einen kompletten deutschen Erfolg.

Für Geisenberger war der Sieg gleichzeitig eine Wiedergutmachung für die medaillenlose WM. "Es ist natürlich schön, mit einem Sieg zu starten. Zumal man vorher nie weiß, was die internationale Konkurrenz drauf hat. Eine Genugtuung im Rückblick auf die WM ist der Sieg nicht, denn es war im Januar nicht mein Tag", sagte die Olympiasiegerin. Wie alle anderen Damen hatte auch sie Probleme mit der Startkurve, meisterte diese aber besser als die meisten Rodlerinnen.

Vor allem Hüfner hatte im ersten Lauf dort alle Siegchancen trotz Startrekords vergeben. Im zweiten Durchgang gelang ihr der Start besser, doch es reichte trotz erneutem Rekord von 2,030 Sekunden nicht mehr zum Sieg.

Bei den Doppeln spulten Eggert/Benecken ihre Läufe weltmeisterlich ab. Nach verhaltenen Startzeiten ließen sie den Schlitten laufen und kamen nie mehr in Gefahr. Mehrere kleine Fehler verhinderten für Wendl/Arlt mehr als den dritten Platz. (dpa)