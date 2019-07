Beachvolleybal-WM

05.07.2019 Hamburg (dpa) – Julius Thole und Clemens Wickler siegen bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft immer weiter.

Das einzige in Hamburg noch im Wettbewerb gebliebene deutsche Nationalteam warf im Achtelfinale das brasilianische Top-Duo Alison/Alvaro Filho aus dem Rennen und kann am Wochenende nun sogar auf eine WM-Medaille hoffen. Die letzte von bisher vier WM-Plaketten hatte ein deutsches Männerteam vor sechs Jahren gewonnen.

Die Aufsteiger Thole/Wickler boten vor knapp 12.000 Fans im vollbesetzten Stadion am Rothenbaum - so viele Zuschauer gab es in Europa beim Beachvolleyball nie zuvor - gegen den Olympiasieger und zweifachen Weltmeister Alison und dessen Partner eine bärenstarke Leistung und siegten mit 2:0 (21:14, 21:15). Die derzeitige Nummer zwölf in der Welt trifft am Samstag im Viertelfinale auf die US-Amerikaner Nick Lucena und Phil Dalhausser.

Wie in der Runde zuvor, als der 22-jährige Hamburger Thole und der zwei Jahre ältere gebürtige Starnberger Wickler die 2013-er Weltmeister Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen aus den Niederlanden bezwungen hatten, zeigte sich das deutsche Duo auch gegen die erfahrenen Brasilianer von großen Namen und Erfolgen unbeeindruckt.

Der 33 Jahre alte Alison hat in seiner Karriere am Beach bereits 1,18 Millionen Dollar Prämien eingespielt. Bei Thole/Wickler waren es bisher zusammen lediglich 142.000 Euro. (dpa)