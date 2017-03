Langstreckenpokal

NÜRBURGRING. Ein Trio aus Frankreich siegt mit dem Manthey-Porsche. Der Bonner Luca Ludwig verzichtet wegen eines grippalen Infekts auf seinen Start.

Von Oliver Ermert, 27.03.2017

Saisonauftakt nach Maß für Manthey-Racing auf dem Nürburgring: Romain Dumas, Fred Makowiecki und Patrick Pilet gewannen auf dem neongelben Porsche des Teams aus Meuspath den ersten Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft. Damit standen zum ersten Mal in der Geschichte der Serie drei Franzosen auf der obersten Stufe des Siegerpodests. Den zweiten Rang belegten Christer Jöns, Christopher Brück und Jordan Pepper auf einem Bentley Continental. Für die britische Traditionsmarke war es die erste Podestplatzierung in der VLN. Auf Rang drei landeten Christopher Mies, Connor De Phillippi und Markus Winkelhock im Audi R 8 LMS. Die Ränge vier bis sechs gingen ebenfalls an Audi-Teams, so dass Fahrzeuge aus dem VW-Konzern die ersten sechs Plätze belegten. Der Haribo-Mercedes mit Uwe Alzen, Lance David Arnold und Renger Van Der Zande sah die Zielflagge als Achter. Luca Ludwig verzichtete wegen eines grippalen Infekts auf den Start im Zakspeed-Nissan. Der Bolide aus Japan belegte am Ende den 14. Rang.

Bereits im Qualifying zeigten die Teams aus dem VW-Konzern, dass sie es ernst meinen und das Auftaktrennen nicht als gemütliche Testfahrt zum Tiefstapeln nutzen wollen. Trainingsschnellster war der Manthey-Porsche, der die 24,3 Kilometer lange Strecke in 8:01,661 Minuten umrundete, eine knappe Sekunde schneller als der Zweitschnellste, der Falken-Porsche mit Martin Ragginger, Jörg Bergmeister und Laurens Vanthoor.

Der Manthey-Porsche übernahm nach dem Start sofort die Führung und enteilte zügig dem Feld. In der Anfangsphase fuhr er durchschnittlich fünf Sekunden schneller pro Runde als der Rest. Durch unterschiedliche Strategien bei den Boxenstopps kam es ab der sechsten Runde zu zahlreichen kurzfristigen Führungswechseln. Über lange Zeit hatte der Falken-Porsche die Nase vorn. Der erste Sieg des Teams, das seit 1999 in der VLN dabei, lag in der Luft.

Doch in der vorletzten Runde geriet Schlussfahrer Laurens Vanthoor beim Überrunden eines langsameren Fahrers auf den Grasstreifen und verlor beim Anbremsen der Hohenrain-Schikane die Kontrolle über sein Auto. Der Falken-Porsche schoss über die Grünfläche und schlug seitwärts in die Streckenbegrenzung. Profiteur des Malheurs war Patrick Pilet, Schlussfahrer im Manthey-Porsche, der zwei Sekunden hinter Vanthoor fuhr. „Wir haben uns ein spannendes Duell um die Spitze geliefert. Je nach Verkehr war mal der eine, mal der andere schneller. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf der Strecke bekommen hätte“, gab Pilet zu.