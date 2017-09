16.09.2017 Flensburg. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Sieg in die neue Saison der Handball-Champions-League gestartet. Die Norddeutschen gewannen ihr Auftaktspiel gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold mit 30:27 (13:15).

Die meisten Tore vor 4000 Zuschauern in der heimischen Flens-Arena erzielte Holger Glandorf (8). Bei den Dänen war Buster Juul-Lassen (7) am erfolgreichsten.

Die in der Bundesliga nicht souveränen Flensburger leisteten sich gegen die Dänen auch in der Königsklasse überraschend viele Fehler. Die Abwehr stand nicht sicher und im Angriff wurden zahlreiche gute Möglichkeiten leichtfertig verworfen. Laut Statistik sollte Aalborg eigentlich der leichteste Gruppengegner sein.

Die Dänen, die in der heimischen Liga zwei von drei Spielen verloren haben, fanden mit ihren jungen Spielern immer wieder Lücken in der Flensburger Abwehr. Sie lagen mehrfach mit vier Toren vorn. SG-Torhüter Mattias Andersson fand nicht zu seiner besten Form. Sein Ersatzmann Rasmus Lind hielt drei Siebenmeter in Serie und leitete damit die Wende ein.

Die härtesten Gegner in Gruppe B der Champions League kommen erst. Die Flensburger haben es noch mit Telekom Vezprem, Vive Kielce, Paris Saint-Germain, RK Celje, Meschkow Brest und dem THW Kiel zu tun. (dpa)