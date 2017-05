28.05.2017 Aachen. Die Favoriten um Rekordeuropameister Patrick Hausding haben bei den deutschen Meisterschaften im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

Der Berliner Hausding und Stephan Feck aus Leipzig siegten mit 445,47 Punkten sicher. Den Titel bei den Frauen holten sich mit 301,50 Zählern und einem deutlichen Vorsprung Tina Punzel (Dresden) und Friederike Freyer (Leipzig).

Nach einem total misslungenen Sprung und Rang drei im Vorkampf steigerten sich die Olympiavierten Hausding und Feck im Finale. Sie verwiesen die Berliner Titelverteidiger Lars Rüdiger und Oliver Homuth (392,37) auf Rang zwei. Für Hausding war es der insgesamt 37. nationale Meistertitel.

Nach ihrem Sieg am Samstag im Einzel vom Drei-Meter-Brett verteidigte Punzel ihren Vorjahrestitel im Synchronwettbewerb aus gleicher Höhe erfolgreich. Sie gewann mit Friederike Freyer als neuer Partnerin, nachdem Nora Subschinski (Berlin) ihre Karriere beendet hat.

"Wir sind auf einem guten Weg und es gab einige Leistungen, die auch international bestehen können", lautete das Meisterschaftsfazit von Bundestrainer Lutz Buschkow.

Die Europameisterschaften stehen vom 12. bis 18. Juni in Kiew an, die WM findet vom 14. bis 30. Juli in Budapest statt. Bei Ausnahmespringer Sascha Klein (Dresden) steht weiter ein Fragezeichen hinter der Fortsetzung seiner Karriere. Martin Wolfram (ebenfalls Dresden) ist noch verletzt. (dpa)