Nach Anschlag in Russland

04.04.2017 Die FIFA sieht nach dem Bombenanschlag in St. Petersburg derzeit keine Notwendigkeit für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Confederations Cup und der WM.

"Die FIFA und das lokale Organisationskomitee haben das volle Vertrauen in die Arrangements und das für diese kommenden Veranstaltungen geplante umfassende Sicherheitskonzept", sagte ein Sprecher des Fußball-Weltverbandes der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Anschlag in der U-Bahn der Millionenmetropole waren am Montag 14 Menschen getötet und mehrere Dutzend verletzt worden.

St. Petersburg ist Hauptspielort des Confed Cups vom 17. Juni bis 2. Juli. Unter anderem finden im neu gebauten Krestowski-Stadion Eröffnungsspiel und Finale statt. Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre Gruppenspiele gegen Australien sowie Kamerun in Sotschi und gegen Chile in Kasan bestreiten. In St. Petersburg würde die Löw-Auswahl frühestens im Endspiel antreten. Bei der WM im Sommer 2018 ist St. Petersburg zweitwichtigster Spielort nach Moskau. (dpa)