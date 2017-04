Der Confed Cup wird in diesem Jahr in Russland ausgetragen.

25.04.2017 Moskau. Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Bedingungen für eine Akkreditierung beim Confederations Cup in Russland klargestellt und Journalisten freie Arbeitsmöglichkeiten an Spielorten zugesichert.

"Journalisten, die eine FIFA-Akkreditierung für den FIFA Konföderationen-Pokal erhalten, können an den Spielorten und in den umliegenden Gebieten ohne jede Einschränkung frei arbeiten", teilte die FIFA in einem gemeinsamen Statement mit dem Organisationskomitee auf Anfrage mit.

In den Akkreditierungs-Richtlinien für ausländische Medien heißt es hingegen, dass Journalisten ausschließlich über das Turnier "und damit verbundene Ereignisse berichten" dürfen. Zudem dürfen Reporter nur "auf dem Gebiet der Spielorte und nahegelegener Sehenswürdigkeit tätig sein". Dabei beruft sich die FIFA auf russisches Recht. Demnach müssen Journalisten für Tätigkeiten in anderen Städten eine Akkreditierung beim russischen Außenministerium einholen.

Wegen möglicher Einschränkungen für Journalisten beim Confederations Cup in diesem Sommer hatte es deutliche Kritik aus dem deutschen Fußball, Journalistenverbänden und der Politik gegeben. (dpa)