12.02.2018 München. 2013 war die Bundesliga in Europa noch König: Bayern gegen Dortmund hieß das Champions-League-Finale. Fünf Jahre später ist die Lage im Europapokal alarmierend. Die Bundesliga sei "kurz davor, durch den Rost zu fallen", warnt der Bayern-Chef vor dem Start der K.o.-Phase.

Es kommt mal wieder alles auf den FC Bayern an. Der Bundesliga-Dominator muss als einsamer Champions-League-Vertreter den in dieser Saison arg ramponierten Ruf des deutschen Fußballs in Europa aufpolieren.

Spanien, England und Italien ziehen mit einem Großaufgebot an Vereinen in die am Dienstag startende K.o.-Phase, die stolze Bundesliga dagegen ist im bedeutendsten Wettbewerb nur noch mit den Münchnern dabei.

Die Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund und RB Leipzig dürfen wenigstens in der Europa League weiterspielen, aus der 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln nach der Gruppenphase ausgeschieden sind. "Wir müssen aufpassen, dass das nicht zur Tagesordnung wird", sagte Bundestrainer Joachim Löw zur bislang desaströsen deutschen Europapokalbilanz in der WM-Saison.

Jupp Heynckes sieht keine besondere Verpflichtung. "Die spüre ich nicht", sagte der Bayern-Coach. Nein, den 72-Jährigen treibt bei seinem bestaunten Trainer-Comeback allein ein Ziel an: Das Triple von 2013 zu wiederholen. In Bundesliga und DFB-Pokal sind die Titelchancen prächtig, jetzt geht's um die begehrteste Trophäe.

"Die Champions League ist ein herausragender Wettbewerb für jede europäische Spitzenmannschaft", sagte Heynckes: "Ich denke, dass wir uns seit Jahresbeginn weiterentwickelt und perfektioniert haben. Die Mannschaft hat Hunger, sie ist hochmotiviert. Und der eine oder andere Spieler bei uns hat ja auch die Champions League noch nicht gewonnen. Das ist dann auch noch ein ganz großes Ziel."

Die Bayern steigen erst in einer Woche gegen Besiktas Istanbul ins Achtelfinale ein. Sie können erstmal genüsslich zuschauen, wie sich im Knaller-Duell zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Paris Saint-Germain zwei der großen Favoriten bekämpfen. Cristiano Ronaldo gegen Neymar, Toni Kroos gegen Julian Draxler - diese Kraftprobe an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) bietet viele Facetten.

Auch der FC Barcelona mit Weltstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sowie Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola und den Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané gelten - noch - als heißere Titelanwärter als der FC Bayern.

Heynckes betont: "Bei uns ist die Mannschaft die Stärke, nicht der eine Superstar. Nicht die Mannschaft mit den besten Einzelspielern wird am Ende den Titel gewinnen, sondern das homogenste Team." Das Kollektiv ist für Heynckes wichtiger als ein 222-Millionen-Euro-Mann wie PSG-Star Neymar. So war es auch 2013, als Heynckes mit den Bayern im deutschen Wembley-Finale Borussia Dortmund besiegen konnte.

Damals schien der deutsche Fußball Europa zu beherrschen. Ein Jahr später wurde die Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Aber es war eine Momentaufnahme. Seit 2000 gab es nur zwei deutsche Triumphe im Europapokal, jeweils durch die Bayern in der Champions League (2001, 2013). In der Fünfjahreswertung der UEFA, die über die Anzahl der Europapokalstarter entscheidet, ist Deutschland hinter Spanien, England und Italien auf dem wichtigen vierten Platz - noch!

In der aktuellen Saisonwertung liegt Deutschland auf Platz neun, hinter Ländern wie Zypern und Österreich! "Ich sehe schon andere Ligen klar vorne. Die spanische und die englische Liga sind die beiden stärksten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch hinter andere Ligen rutschen", kommentierte Weltmeister Mats Hummels. Die englische Premier League ist mit der Rekordzahl von fünf Teams (Manchester City und United, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham) im Achtelfinale dabei, Spanien mit drei (Real, Barça, FC Sevilla).

Beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga las DFL-Chef Christian Seifert der versammelten Bundesliga-Prominenz die Leviten. "Wer internationale Zweitklassigkeit nicht so schlimm findet, wird sich schneller als manche denken in der internationalen Bedeutungslosigkeit wiederfinden", sagte der Geschäftsführer.

Auch Karl-Heinz Rummenigge schwant Böses. Der Bayern-Chef erinnert an "eine gemeinsame Interessenslage" der Bundesligavereine, was gerade die Champions League betreffe. "Wir haben ab dem 1. Juli vier Fixteilnehmer. Wir sind aber, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Monaten, kurz davor, dass wir durch den Rost fallen und von vier auf zwei Teilnehmer runtersausen. Das wäre ein Schaden für die gesamte Liga, den es zu verhindern gilt", sagte Rummenigge.

Darum ist es auch wichtig, dass sich Dortmund und Leipzig in der Europa League ins Zeug legen und fleißig punkten. Der BVB hatte sich in der Champions League blamiert. "Zwei Punkte zu holen, ist schlicht und ergreifend nicht zu ertragen", schimpfte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke nach Platz drei in der Gruppe. Die Borussia trifft jetzt im Zwischenrunden-Hinspiel am Donnerstag auf Atalanta Bergamo. "Die Europa League ist in diesem Jahr zu gut besetzt, um schon jetzt das Ziel auszusprechen, den Wettbewerb gewinnen zu wollen", sagte Kapitän Marcel Schmelzer verhalten zu den Dortmunder Ambitionen.

Auch Europapokal-Neuling Leipzig trifft auf ein Team aus Italien, den SSC Neapel, den Tabellenführer der Serie A. Trainer Ralph Hasenhüttl bemerkte: "Ich dachte eigentlich, dass wir aus der Champions League ausgeschieden sind, und dann kam dieses Los. Es fühlt sich so an, als wäre es eine Partie im Achtelfinale der Königsklasse."

In der wollen die Bayern in den kommenden Wochen wieder "etwas putzen", wie Präsident Uli Hoeneß sagte: "Es ist wichtig, dass die Mannschaft noch zulegen kann, wenn die richtigen Granaten nach München kommen." Dafür haben die Bayern ja ihren Triple-Coach. Heynckes nimmt erst zum vierten Mal an der Champions League teil, aber er erreichte jedesmal das Finale. Auch das am 26. Mai in Kiew? (dpa)