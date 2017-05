Nach 1:0-Sieg in West Bromwich

12.05.2017 West Bromwich. Der FC Chelsea ist zum sechsten Mal englischer Fußballmeister. Das Team des italienischen Trainers Antonio Conte siegte 1:0 (0:0) bei West Bromwich Albion und ist mit zehn Punkten Vorsprung in der Premier-League-Tabelle nicht mehr einzuholen.

Der in der Schlussviertelstunde eingewechselte Michy Batshuayi erzielte in der 82. Minute im Stadion The Hawthorns den entscheidenden Treffer für Chelsea.

Die Blues hatten zuvor in den Jahren 1955, 2005, 2006, 2010 und 2015 den Titel geholt. In dieser Saison hat Chelsea außerdem die Chance auf das nationale Double. Die Londoner stehen im Finale des FA Cups, wo sie am 27. Mai auf den Lokalrivalen FC Arsenal treffen. (dpa)