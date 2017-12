Meldung eine "Ente"

Der FC Bayern München hat ein Interesse an Leverkusens Torwart Bernd Leno zurückgewiesen.

11.12.2017 München. Bernd Leno zum FC Bayern? Der deutsche Fußball-Rekordmeister weist einen entsprechenden Bericht zurück. Das sei "eine totale Ente", sagt der Münchner Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Der FC Bayern München hat ein Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno von Bayer 04 Leverkusen im Winter energisch zurückgewiesen.

Ein entsprechender Bericht der "Bild"-Zeitung entbehre jeder Grundlage, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. "An dieser Geschichte der Bild-Zeitung ist nichts dran, das ist eine totale Ente", äußerte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in einer Vereinsmitteilung.

Der FC Bayern kündigte zugleich an, rechtliche Schritte gegen das Medium einzuleiten. "Mit unseren Torhütern sind wir sehr zufrieden", versicherte Salihamidzic. Die "Bild" hatte berichtet, dass der FC Bayern den 25 Jahre alten Leno vom Bundesliga-Konkurrenten Leverkusen verpflichten wolle, "am liebsten in der Winterpause".

Auch der Leverkusener Sportdirektor Rudi Völler wies den Bericht zurück. "Das ist Kokolores", sagte Völler am Montag Sport1. Leno hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2020.

Nationaltorwart Manuel Neuer wird nach einem weiteren Mittelfußbruch nicht, wie ursprünglich erhofft, schon zum Start in die Bundesliga-Rückrunde im Januar wieder zur Verfügung stehen. (dpa)