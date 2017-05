13.05.2017 München. Die Basketballer des FC Bayern München haben das zweite von drei Partien gegen ALBA Berlin gewonnen und benötigen noch einen Sieg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale.

In einem spannenden Match bezwang die Mannschaft von Trainer Aleksandar Djordjevic die Berliner knapp mit 80:73 (37:34) und führen in der Serie "Best-of-Five" mit 2:1. Am Dienstag könnten die Münchner mit einem Erfolg in Berlin die Runde der letzten Vier erreichen.

Vor 6553 Zuschauern in München hatte der FC Bayern erneut lange Zeit große Probleme mit dem Hauptstadt-Club. ALBA lag kurz vor Ende des dritten Viertels mit neun Punkten vorn, im Schlussabschnitt hatten die Gastgeber allerdings die bessere Nerven. Bei den Bayern trafen Vladimir Lucic (14 Punkte) und Bryce Taylor (13) am besten. Für Berlin war Elmedin Kikanovic (12) auffälligster Akteur. (dpa)