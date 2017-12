19.12.2017 München. Jupp Heynckes verzichtet im Pokal-Achtelfinale des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund auf Trainingsrückkehrer Arjen Robben.

"Er fühlt sich relativ gut, ist fast beschwerdefrei. Aber das wäre nicht zu verstehen, wenn ich ihn ins Aufgebot nehmen würde, weil in knapp drei Wochen haben wir schon wieder Rückrundenstart", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordpokalsiegers in München. "Von Anfang an hätte er sowieso nicht mitgewirkt, was soll man für 20 Minuten ein Risiko eingehen?"

Robben hatte am Montag nach dreieinhalb Wochen wieder das komplette Mannschaftstraining beim FC Bayern absolviert. Der Niederländer hatte sich im Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht in Belgien einen Muskelfaserriss zugezogen und zuletzt Probleme mit dem Ischias-Nerv. Wie andere verletzte Spieler werde er ihn langsam an die Mannschaft heranführen, sagte Heynckes.

Verzichten muss Heynckes am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) also weiterhin auf Manuel Neuer und Thiago. "Sonst sind alle gesund, alle fit und alle bereit", sagte der Bayern-Coach, der sich auf den Jahresabschluss freut. "Das ist nochmal solch eine Partie, die natürlich das Interesse der gesamten Bevölkerung weckt." (dpa)