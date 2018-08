Interview mit Fabian Wegmann

Bonn . Fabian Wegmann trug 2005 das Bergtrikot bei der Deutschland-Tour. Heute ist er der Rennleiter der Rundfahrt. Simon Bartsch sprach mit dem 38-Jährigen über den Etappenort Bonn.

Von Simon Bartsch, 25.08.2018

Herr Wegmann, vor genau 13 Jahren sind Sie mit der Deutschland-Tour schon mal in Bonn angekommen. Wie sind die Erinnerungen?

Fabian Wegmann: Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht mehr erinnern. Als Radfahrer hast du da nicht immer den Kopf für. Jetzt sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel.

Jetzt sehen Sie den Sport aus den Augen eines Rennleiters. Wie fällt da ihr Fazit für Bonn aus?

Wegmann: Ich hatte schon eine Gänsehaut, als die Fahrer am Donnerstag auf die Adenauerallee gekommen sind. Ich bin aber auch glücklich, dass alles so gut geklappt hat. Ich war schon ein wenig nervös, denn ich wusste ja nicht, was auf uns zukommt. Unsere Eintagesrennen haben sich etabliert. Aber so eine Rundfahrt ist ja auch neu für uns.

Also ist alles reibungslos verlaufen?

Wegmann: Mit der Polizei hat es super geklappt. Es hat ein wenig mit der Kommunikation zwischen Behörden und Polizei gehapert. Aber nicht weiter schlimm. In Deutschland ist man zum Beispiel solche Straßensperrungen für ein Radrennen nicht gewohnt. Ich bin aber trotzdem mit dem Verlauf sehr zufrieden.

Dann hat Bonn sich für ein weiteres Gastspiel der Deutschland-Tour empfohlen?

Wegmann: Auf jeden Fall. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wiederkommen dürfen.

Wann erleben wir denn wieder einen aussichtsreichen deutschen Klassementfahrer?

Wegmann: Wir haben in Deutschland doch fast nur noch Kriterien. Für die Weiterentwicklung unseres Youngster sind diese Rundfahrten besonders wichtig. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Ein Jahrhunderttalent wie Jan Ullrich muss man ja auch erst einmal haben. Und das gibt es für ganz oben im Moment nicht.