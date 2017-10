31.10.2017 New York. Im Korruptionsskandal rund um den Fußball-Weltverband FIFA ist ein früherer Funktionär zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Das Gericht in New York erkannte dabei die zehn Monate an, die der Brite Costas Takkas, Ex-Generalsekretär des Verbandes der Kaimaninseln, in der Schweiz bereits hinter Gittern saß. Takkas war bis zu seiner Festnahme 2015 ein enger Vertrauter des ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Takkas hatte im Mai ein Geständnis abgelegt und sich schuldig bekannt.

Auch Webb hatte im Schmiergeldprozess ein Geständnis abgelegt. Der frühere Präsident des Kontinentalverbands von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik hatte erklärt, vor und nach seiner Wahl zum CONCACAF-Chef Schmiergelder in Millionenhöhe angenommen zu haben. Bei ihm steht das Urteil noch aus. (dpa)