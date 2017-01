Verkürzung wegen Hitze

Caleb Ewan gewann die erste Etappe der Tour Down Under.

17.01.2017 Adelaide. Der australische Radprofi Caleb Ewan hat die erste Etappe der Tour Down Under gewonnen. Zur Eröffnung der Saison verwies der Sieger der Hamburger Cyclassics von 2016 den Niederländer Danny van Poppel auf den zweiten Platz im Massenspurt.

Der Ire Sam Bennett aus dem neuen deutschen WorldTour-Team Bora-hansgrohe wurde Dritter. Die Auftakt-Etappe der Sechs-Tage-Rundfahrt war wegen der enormen Hitze von rund 40 Grad Celsius von 145 auf 118 Kilometer verkürzt worden. Caleb hatte am Sonntag auch das als Vorbereitung zur Tour Down Under geltende Kriterium in Adelaide gewonnen.

Die Königsetappe von Stirling in den Norden Australiens soll am Mittwoch bei deutlich kühleren Bedingungen stattfinden. Nach einer Stadtrunde endet sie nach 149 Kilometern mit einer Bergankunft. (dpa)