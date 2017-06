Stürmer in die Premier League?

21.06.2017 München. Vor einem Jahr baggerte Real Madrid an Robert Lewandowski - nun scheinen sich zwei englischen Spitzenclub für den Torjäger des FC Bayern zu interessieren. Ihre Motivation? Ein angeblicher Frust beim Polen über seine Teamkollegen.

Lange hat es ja nicht gedauert nach den jüngsten Meckereien, bis Berichte über angebliche Interessenten für Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski aufgetaucht sind.

Der FC Chelsea habe angeblich beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern angeklopft, berichtete der "Daily Mirror". Laut dem englischen Boulevardblatt habe Chelsea eine "ernsthafte Anfrage" gestellt. Auch Manchester United habe Interesse, meldete der TV-Sender Sky. Der Grund für mögliche Avancen aus der Premier League wurden dabei gleich mitgeliefert: Chelsea und ManUnited hofften, sich eine angebliche Unzufriedenheit Lewandowskis zu Nutze zu machen.

Der polnische Torgarant war nach dem Saisonende in der Bundesliga nämlich gleich mit mehreren Unmutsbekundungen in Richtung seines Teams aufgefallen. Weil er den erneuten Gewinn der Torjägerwertung verpasste, warf er seinen Kollegen vor, ihn am letzten Spieltag nicht unterstützt zu haben. Der Nationalspieler war beim 4:1 gegen Freiburg leer ausgegangen, während sein Dortmunder Rivale Pierre-Emerick Aubameyang gegen Werder Bremen (4:3) doppelt traf und mit 31 Toren Lewandowski um einen Treffer die Kanone noch wegschnappte.

Lewandowskis Berater Maik Barthel griff die Causa Anfang dieser Woche im "Kicker" erneut auf und klang dabei regelrecht dramatisch. "Er war so was von enttäuscht, wie ich ihn noch nie erlebt habe", sagte er.

Womöglich hoffen die finanzstarken englischen Top-Clubs nun, den eigentlich als unverkäuflich geltenden Erfolgsgaranten zum Grübeln zu bringen. Laut "Sky" haben die Manager des 28-Jährigen bereits mit Chelsea und Manchester gesprochen. Das muss freilich nichts heißen, haben sich doch Barthel und Lewandowskis zweiter Berater Cezary Kucharski schon in der Vergangenheit immer wieder mit Top-Vereinen unterhalten. Im Vorjahr ließ sich Kucharski von Real Madrid hofieren und bestätigte Verhandlungen mit den "Königlichen" sogar offiziell.

Sein Klient blieb dann aber doch in München, verlängerte den Vertrag an der Säbener Straße bis 2021 und ist mittlerweile Top-Verdiener im Star-Ensemble. Der Familienvater ist einer der wichtigsten Akteure im Kader und mit jeweils 30 Toren in den jüngsten zwei Spielzeiten der Bundesliga ein absoluter Erfolgsgarant. Dass die Bayern nach drei vergeblichen Anläufen in der Champions League nun ausgerechnet ihren Super-Torjäger gehen lassen, ist also mehr als unwahrscheinlich. (dpa)