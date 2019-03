Badminton-Bundesliga

Bonn. Der Doppelspieltag zum Ende der Hauptrunde sorgt nochmals für reichlich Nervenkitzel. Die erste Mannschaft des 1. BC Beuel muss am Wochenende bei zwei Auswärtsspielen in der Nachbarschaft antreten. Zunächst geht die Reise am Freitagabend zum TV Refrath, bevor am Sonntag die Fahrt zum 1. BC Wipperfeld auf dem Plan steht.

Von Bärbel Dähling, 22.03.2019

Alle drei Teams gehen mit einer gänzlich unterschiedlichen Zielsetzung in die Partien. Während der TV Refrath (nach dem 16. Spieltag 31 Punkte) versuchen wird, sich am Ende der Hauptrunde den zweiten Tabellenplatz hinter Bischmisheim zu sichern und so direkt in das Final Four um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft einzuziehen, geht es beim 1. BC Wipperfeld (derzeit Tabellenachter mit 15 Punkten) darum, den Abstieg zu vermeiden. Die Beueler Erste hingegen hat ihren Playoff-Platz schon sicher. Sie könnte durch zwei gute Ergebnisse den vierten Platz in der Tabelle verteidigen und hätte so am 9. April im Playoff-Viertelfinale Heimrecht und könnte auf die Unterstützung zahlreicher Anhänger hoffen.

Dabei scheint der Vorsprung auf die direkten Verfolger derzeit komfortabel. Drei Punkte beträgt er auf den TSV Freystadt, fünf Punkte auf den SC Union Lüdinghausen. Jedes Team kann aus beiden Partien noch maximal sechs Zähler erspielen. Hinzu kommt, dass Freystadt und Lüdinghausen am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen.

Um dennoch keine böse Überraschung zu erleben, will Beuels Teammanager Maximilian Schneider seine beste Mannschaft aufs Feld schicken, die selbst für weitere Zähler sorgen soll. Hannah Pohl und Max Weißkirchen, die beide am vergangenen Wochenende noch krank ausgefallen waren, sollten wieder zur Verfügung stehen. Offen ist noch der Einsatz von Ronja Stern.

Alle Beueler Akteure, die bei den Orléans Masters in Frankreich gestartet waren, sind am Freitag gegen Refrath einsatzbereit. Als Letzter unterlag der Malaie in Beueler Diensten, Giap Chin Goh, dem an Nummer zwei gesetzten Niederländer Mark Caljouw in drei Sätzen.

In die Karten spielen könnte Schneider, dass einige Refrather Akteure derzeit noch in Frankreich spielen. Nhat Nguyen, Refraths Nummer eins, und die Magee-Geschwister waren bei den Orléans Masters am Donnerstag noch im Rennen. Anders sieht es auf Wipperfelder Seite aus. Dort hat Leistungsträger Mark Lamsfuß bewusst auf einen Start in Orléans verzichtet, um für die Aufgaben in der Bundesliga fit zu sein.