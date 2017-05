12.05.2017 Köln. Deutschlands Eishockey-Nationalteam tritt im WM-Vorrundenspiel gegen Dänemark mit Torhüter Danny aus den Birken an. Stammkeeper Thomas Greiss von den New York Islanders ist nur Ersatz.

"Ich habe eben die Nachricht vom Doc bekommen, dass Thomas noch nicht hundertprozentig fit ist", sagte Bundestrainer Marco Sturm nach einem freiwilligen Training am Mittag.

Greiss war wegen einer Verletzung beim 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Slowakei am Mittwoch vorzeitig vom Eis gegangen. Eine mögliche Nachnominierung von NHL-Keeper Philipp Grubauer nach dessen Playoff-Aus mit den Washington Capitals ließ Sturm erneut offen.

"Ich muss jetzt erstmal sehen, was mit Thomas ist. Wenn Greiss spielen kann, kommt Grubauer nicht. Das ist sicher", sagte Sturm im Hinblick auf die folgenden Vorrundenspiele gegen Italien am Samstag und Lettland am Dienstag. In Felix Brückmann ist bereits ein weiterer dritter Torhüter beim Team in Köln. Der Keeper der Grizzlys Wolfsburg ist bislang aber noch nicht für die WM gemeldet.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat nahm Greiss derweil für seine im Internet geäußerte Zustimmung zu rechtsgerichteten politischen Inhalten in Schutz. Der NHL-Keeper der New York Islanders bleibt auch bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris beim deutschen Team. "Sein Verhalten in Bezug auf die vergangenen Instagram-Likes, die nun wieder entliked sind, hat für seine Position als Spieler der deutschen Nationalmannschaft keine Konsequenzen", teilte der DEB auf Anfrage mit.

Zuvor hatte der Deutschlandfunk berichtet, Greiss habe sich im sozialen Netzwerk Instagram als Anhänger von US-Präsident Donald Trump und Gegner der früheren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu erkennen gegeben. Dabei hatte Greiss offenbar unter anderem auch einen Vergleich von Clinton mit Adolf Hitler mit dem 'Gefällt-Mir'-Button markiert.

Bundestrainer Sturm erklärte, davon nichts gewusst zu haben. "Ich habe von absolut nichts eine Ahnung. Alles, was nichts mit Eishockey zu tun hat, kann ich nicht kontrollieren." (dpa)