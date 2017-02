Juve und Liverpool top

Abstellungsgebühren in Höhe von 150 Millionen Euro zahlt die UEFA.

02.02.2017 Frankfurt/Main. Der europäische Verband UEFA hat an Europas Fußball-Clubs insgesamt 150 Millionen an Abstellungsgebühren für die EM 2016 und die EM-Qualifikation ausgeschüttet. Von den deutschen Vereinen erhielt der FC Bayern München mit 2,898 Millionen Euro am meisten.

Der deutsche Meister liegt damit im europäischen Vergleich auf Platz fünf hinter Juventus Turin (3,485), dem FC Liverpool (3,394), Tottenham Hotspur (3,066) sowie Manchester United (2,997). Das gab die Club-Vereinigung ECA bekannt.

Die Abstellungsgebühren gehen auf ein Abkommen zurück, das die UEFA und die ECA im Jahr 2012 schlossen. "Die Vereine investieren viele Ressourcen in die Entwicklung von Spielern, die dann wiederum einen Beitrag zum sportlichen und finanziellen Erfolg der Nationalmannschaften leisten. Deshalb ist es wichtig und fair, die Clubs für ihre Abstellungen zu belohnen", sagte Karl-Heinz Rummenigge, Chef des FC Bayern München und der ECA.

Die Bundesliga-Clubs Borussia Dortmund (1,611), VfL Wolfsburg (1,373), Bayer 04 Leverkusen (1,309), FC Schalke 04 (1,097) und Borussia Mönchengladbach (1,047) erhielten ebenfalls einen Millionenbetrag aus dem UEFA-Topf. Über 51 071 und 20 428 Euro konnten sich aber auch zwei Amateurclubs aus der Bayernliga freuen: Der FC Unterföhring und der SV Heimstetten stellten je einen Nationalspieler Liechtensteins für die EM-Qualifikation ab. (dpa)