16.10.2017 Nikosia. Verlieren verboten! Der BVB steht bereits vor dem dritten Champions-League-Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand. Nur bei einem Sieg bei Außenseiter Apoel Nikosia darf der Bundesliga-Tabellenführer auf einen Verbleib im Wettbewerb hoffen.

Rückschlag in der Bundesliga, Trendwende in der Champions League. Nur drei Tage nach dem 2:3 gegen Leipzig will sich der BVB den Frust von der Seele schießen.

Ein Sieg bei Apoel Nikosia am Dienstag (20.45 Uhr) soll verhindern, dass der Traum vom Überwintern in Europa nicht schon zur Halbzeit der Gruppenphase zu Ende geht. Zwei Niederlagen gegen Tottenham und Real Madrid bescherten den bisher schlechtesten Start in den Wettbewerb. Julian Weigl sehnt das erste Erfolgserlebnis herbei: "Ziel ist es, auch in der Königsklasse in die Spur zu kommen. Auch wenn wir wissen, dass es schwierig wird."

Zwei Siege in den kommenden beiden Gruppenspielen gegen das bisher ebenfalls erfolglose Schlusslicht aus Zypern am Dienstag und am 1. November sind Pflicht, um noch in den Kampf um einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe H eingreifen zu können. "Wenn wir noch eine Chance auf das Weiterkommen haben wollen, müssen wir in Nikosia gewinnen", sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Abflug. "Wir fahren als Favorit dort hin und müssen dem gerecht werden." Ähnlich sieht es Abwehrspieler Ömer Toprak: "Wir wissen, dass wir in diesen beiden Spielen sechs Punkte holen müssen. Wenn wir unseren Fußball spielen, sollte das gelingen."

Die Bilanz der vergangenen vier Jahre, in denen der BVB stets in die K.o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs vorstieß, macht Mut. Doch in der Fremde tat sich der BVB in der jüngsten Vergangenheit bedenklich schwer. Der letzte Erfolg datiert vom 3. Gruppen-Spieltag der vorigen Saison, als ein 2:1-Sieg bei Sporting Lissabon gelang.

Gleichwohl geht der Bundesliga-Tabellenführer als haushoher Favorit in das Duell der bisher Sieglosen im knapp 23 000 Zuschauer fassenden GSP-Stadion - trotz anhaltender Personalprobleme in der Abwehr. Dafür spricht die schwache Bilanz des Gegners in Heimspielen gegen deutsche Clubs. In sieben von acht Spielen gab es für Apoel eine Niederlage. Der einzige Sieg der zurzeit von dem in Frankfurt geborenen Giorgos Donis trainierten Zyprer gelang 1980/81 in der ersten Runde des Pokals der europäischen Meistervereine gegen den Berliner FC Dynamo.

Immerhin zeichnet sich beim BVB in der Abwehr leichte Entspannung ab. Trainer Peter Bosz muss zwar weiterhin in der Viererkette improvisieren, weil Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek und Erik Durm ausfallen. Dafür könnte Marcel Schmelzer ein überraschendes Comeback feiern. Der Kapitän trat nach wochenlanger Verletzungspause die Reise nach Zypern mit an. "Ich werde mittrainieren und dann werden wir sehen, ob ich spielen kann", sagte der 29-Jährige.

Dennoch dürfte erneut der gegen Leipzig indisponierte Jeremy Toljan auf der rechten Seite beginnen, Schmelzer könnte wieder den linken Part für den im Sommer eigentlich als Innenverteidiger eingekauften Dan-Axel Zagadou übernehmen.

Anders als in den bisherigen Champions-League-Duellen mit Tottenham und Real Madrid dürfte die mutige Taktik von Bosz mit einer hoch stehenden Viererkette und intensivem Pressing der Borussia in Nikosia zum Vorteil gereichen. In ähnlich forscher Manier setzte sich Tottenham Hotspur im vergangenen Gruppenspiel souverän mit 3:0 an gleicher Stätte durch.

Der negative Start der Borussia in den Wettbewerb bedeutet nicht zwangsläufig das Aus. Nach zwei Auftaktniederlagen schafften immerhin noch zehn Clubs den Sprung in die nächste Runde, zuletzt der FC Arsenal in der Saison 2015/2016. "Unsere ersten beiden Gegner waren sehr stark", räumte Schmelzer ein. "Wir wollen jetzt zeigen, dass wir auch drei Punkte holen können."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Apoel Nikosia: Wateman - Vouros, Merkis, Jesus Rueda, Alexandou - Vinicius, Nuno Morais - Zahid, Ebecilio, Aloneftis - de Camargo

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Bartra, Zagadou - Dahoud, Weigl, Götze - Jarmolenko, Aubameyang, Pulisic

Schiedsrichter: Aleksei Kulbakov (Weißrussland) (dpa)