KÖLN. Kölner starten am 1. August in Vorbereitung für die DEL.

Von sam, 27.04.2017

Die Saison 2016/17 mit dem Titelgewinn für Red Bull München ist gerade einmal seit zehn Tagen Geschichte, da wirft die nächste Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits ihre Schatten voraus. Zumindest, was die Kölner Haie betrifft, die am Mittwoch ihr Vorbereitungsprogramm für die DEL-Saison 2017/18 bekannt gegeben haben.

Trainingsstart für das komplette Team ist demnach der 1. August. Dann erwartet Trainer Cory Clouston auch alle Neuzugänge. Nach aktuellem Stand werden dies neben dem verpflichteten Ben Hanowski (Augsburg) drei bis vier weitere Stürmer sein.

Zum ersten Testspiel nach dem Playoff-Viertelfinalaus gegen die Wolfsburg Grizzlys reisen die Kölner am Freitag, 11. August, zum Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt. Vom 17. bis 20. August folgt die dritte Auflage des Köln-Cups im Haie-Zentrum an der Gummersbacher Straße. Das Vierer-Turnier wird nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt. Der KEC empfängt dann die schwedischen Erstliga-Teams Rögle BK und Örebro HK sowie den HC Lugano aus der National Liga A in der Schweiz. Am 25. August gastieren die Haie bei den Krefeld Pinguinen, ehe einen Tag später das Sommerfest am Schokoladenmuseum steigt. Zu weiteren Testspielen tritt der KEC am 1. September in Iserlohn und am 3. September in Augsburg an. Die DEL-Saison 2017/18 beginnt am Freitag, 8. September. ⋌