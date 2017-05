NHL-Profis

11.05.2017 Köln. Für eine WM-Teilnahme von NHL-Star Leon Draisaitl sind nur noch Details zu klären. "Er will kommen", sagte Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm in Köln nach dem Playoff-Aus von Draisaitls Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga.

"In den nächsten Stunden sind noch einige versicherungstechnische Dinge zu klären", sagte Sturm, der unmittelbar nach dem 1:2 der Oilers gegen Anaheim Kontakt zum Topscorer Edmontons aufgenommen hatte.

Da Draisaitls Vertrag in Edmonton ausläuft, muss ihm der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) einen möglichen Gehaltsausfall für den Verletzungsfall in den restlichen WM-Spielen versichern. Und der 21-Jährige muss der angebotenen Versicherung zustimmen.

Mit einem Scheitern der Gespräche rechnet Sturm aber nicht. "Leon ist halt ein Kölner. Das ist seine Stadt. Er will hier noch unbedingt spielen", sagte Sturm. Frühestens am Samstag gegen Italien und spätestens im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland am Dienstag könnte Draisaitl erstmals für Deutschland bei der WM auflaufen.

Mit Torhüter Philip Grubauer nach dessen Playoff-Aus mit Washington hat Sturm dagegen noch nicht gesprochen. Der Bundestrainer will abwarten, ob der angeschlagene Thomas Greiss am Freitag gegen Dänemark einsatzbereit ist. "Wenn Greiss spielen kann, macht es keinen Sinn. Wir haben drei gute Torhüter hier", sagte Sturm. (dpa)