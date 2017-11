Eishockey-Profiliga NHL

08.11.2017 New York. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL einen Auswärtssieg geschafft. Das Team aus Kanada konnte sich mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die New York Islanders durchsetzen.

Draisaitl (22.) brachte die Gäste mit seinem vierten Saison-Treffer in Führung. In der Verlängerung war es Oilers-Kapitän Connor McDavid, der nach 38 Sekunden für die Entscheidung sorgte. Die Vorlage zum Siegtreffer gab der 22-jährige Draisaitl. Der für New York spielende Nationaltorhüter Thomas Greiss konnte 23 von 25 Schüssen auf sein Tor abwehren. Sein Teamkollege Dennis Seidenberg kam nicht zum Einsatz.

Tom Kühnhackl verbuchte mit den Pittsburgh Penguins einen weiteren Heimsieg. Der Stanley-Cup-Champion besiegte die Arizona Coyotes mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Nach nur etwas mehr als drei Spielminuten stand es bereits 2:0 für die Gastgeber. Zwar konnte Arizona zu Beginn des letzten Spielabschnitts durch Tobias Rieder (41.) auf 1:2 verkürzen, ein weiteres Tor gelang den Gästen allerdings nicht. Für den 25-jährigen Landshuter war es der dritte Treffer der Saison.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer wartet in dieser Saison weiterhin auf seinen ersten Sieg im Tor der Washington Capitals. Die Capitals zogen beim Auswärtsspiel gegen die Buffalo Sabres mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) den Kürzeren. Grubauer parierte 29 der 31 Schüsse.

Ohne den deutschen Verteidiger Korbinian Holzer kassierten die Anaheim Ducks die vierte Niederlage in Serie. Mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung mussten sich die Ducks im südkalifornische Derby gegen die Los Angeles Kings geschlagen geben. Der 29-jährige Holzer war zuletzt am 29. Oktober zum Einsatz gekommen. (dpa)