Eishockey-Profiliga NHL

Leon Draisaitl (r) und Connor McDavid feiern das Tor in der Verlängerung.

02.04.2017 Edmonton. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der Nordamerika-Liga NHL in der Verlängerung zum Sieg über die Anaheim Ducks geschossen. Draisaitl traf in der zweiten Minute der Zusatzspielzeit zum 3:2-Heimerfolg.

Connor McDavid hatte bei einem Konter die Vorarbeit für das 28. Saisontor des 21-jährigen Kölners geleistet. Durch den Erfolg über Anaheim mit dem deutschen Verteidiger Korbinian Holzer steht Edmonton in der Pacific Division nun punktgleich mit den Ducks an der Spitze. Beide Teams sind kurz vor dem Ende der regulären Saison schon für die Playoffs qualifiziert. (dpa)