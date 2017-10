Erneut erfolgreich in Doha: Schwimmer Christian Diener.

05.10.2017 Doha. Rückenschwimmer Christian Diener hat beim Schwimm-Weltcup in Doha zwei weitere Siege gefeiert. Der 24 Jahre alte Potsdamer gewann nach seinem erfolgreichen Abschneiden am Vortag mit Platz eins auf der 100-Meter-Strecke am Donnerstag jeweils über 50 Meter und 200 Meter auf der Kurzbahn.

Alexandra Wenk belegte über 200 Meter Schmetterling den zweiten Platz und war in 2:08,17 Minuten fast zwei Sekunden schneller als bei ihrem vierten Platz am Sonntag in Hongkong. Beim Lagenschwimmen wurde sie über die 400-Meter-Distanz Dritte - genau wie Damian Wierling über 50 Meter Freistil.

Die deutsche 4 x 50 Meter Freistil Mixed-Staffel mit Wierling, Diener, Wenk und Lisa Höpink musste sich mit einer Zeit von 1:34,04 Minuten nur den Niederländern geschlagen geben, die nach 1:32,20 Minuten ins Ziel kamen. (dpa)