Sport kompakt

Die deutschen Skijäger zeigten sich beim Weltcup in Antholz herausragender Verfassung. Im letzten Rennen vor der WM in Hochfilzen in gut zwei Wochen setzte sich die deutsche Frauen-Staffel souverän vor Frankreich durch. Zuvor hatte bereits die Herren-Staffel am Samstag sowie Nadine Horchner und Laura Dahlmeier Erfolge in Antholz gefeiert.

Gelungene Generalprobe