AUGSBURG. Die Kölner Haie gewinnen mit 3:1 in Augsburg. Ein Zaubertor von Corey Potter entscheidet die Partie.

Von Martin Sauerborn, 14.01.2018

Die launische Eishockey-Diva vom Rhein hat mal wieder ihre Schokoladenseite gezeigt. Drei Tage nach der besorgniserregenden 2:3-Penaltyniederlage gegen die Krefeld Pinguine überzeugten die Kölner Haie bei den heimstarken Augsburg Panthern und fuhren mit dem 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) drei extrem wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze ein. Spieler des Spiels war der Ex-Augsburger Justin Shugg mit zwei Treffern und einer Vorlage.

Die Kölner konnten und durften die blamable Derbypleite gegen Krefeld nicht so stehen lassen. Zum einen, weil ihnen am Donnerstag jegliche Einstellung abgegangen war. Zum anderen, weil das 2:3 aufgrund der Dichte in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga sogar die Qualifikation für die ersten zehn Plätze und damit die Pre-Playoffs in Gefahr gebracht hatte. Vor dem Spiel im mit 6139 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion wies Gastgeber Augsburg als Tabellenelfter nämlich nur noch vier Zähler Rückstand auf und konnte mit einem Sieg auf einen Punkt herankommen.

KEC-Coach Peter Draisaitl hatte auf das Krefeld-Spiel reagiert. Pascal Zerressen ersetzte den wieder einmal erkrankten Alexander Sulzer in der Verteidigung. Im Sturm tauschten Ryan Jones und Philip Gogulla die Reihen, zudem agierte Alex Bolduc als Mittelstürmer zwischen den Ex-Panthern Shugg und Ben Hanowski. „Es geht darum, das Spiel im Augsburger Drittel zu halten“, sagte Moritz Müller. Die von rund 1000 im Sonderzug angereisten Fans unterstützten Haie setzten die Taktik nach einer fünfminütigen Anfangsoffensive der Augsburger immer besser um. Vor allem die Reihe mit Nico Krämmer, Kai Hospelt und Gogulla arbeitete hart gegen den Puck und verdiente sich läuferisch ein Extralob. Der geschlossen auftretende KEC zeigte sich in den Zweikämpfen bissig und diszipliniert und ging verdient in Führung. Nach der besten Augsburger Chance durch Trevor Parkes (18.) traf Shugg, indem er Panther-Goalie Olivier Roy die Scheibe nach einem Konter durch die Schoner schob (19.).

Im zweiten Durchgang nahm die Dominanz der Haie zu, das Tor aber erzielten die Hausherren. Parkes schoss Müller an, von dessen Rücken der Puck an Torwart Gustaf Wesslau vorbei in den Winkel sprang (31.). Der KEC ließ sich davon aber ebenso wenig beeindrucken wie von einem Faustkampf zwischen Brady Lamb und Bolduc, der an den Augsburger ging (36.). Das Draisaitl-Team zeigte sich von seiner besten Seite und entschied das aggressive und körperbetonte Spiel durch ein Zaubertor von Corey Potter. Frederik Eriksson entdeckte seinen Verteidigerkollegen hinter dem Augsburger Tor und schickte einen genialen Pass los. Potter nahm die Scheibe auf, drehte sich wie ein Stürmer vor das Tor und überwand Roy (52.). Für den Defensivstrategen war es erst das zweite Saisontor. Die Haie blieben auch danach konzentriert. Justin Shugg machte mit dem 3:1 (60.) ins leere Augsburger Tor den Deckel auf den Sieg und die sieben Punkte Vorsprung vor Augsburg.