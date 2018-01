KÖLN. Auch der starke Haie-Keeper Daniar Dshunussow schafft es nicht, die Kölner vor einer Niederlage gegen Düsseldorf zu bewahren. Der gerade erst verpflichtete Center Bill Thomas, deutete in der ersten Sturmreihe an, dass er eine Verstärkung für die Haie werden könnte.

Von Tobias Carspecken, 04.01.2018

Daniar Dshunussow steht selten im Mittelpunkt. Das liegt in erster Linie daran, dass der Torhüter ein Reservistendasein bei den Kölner Haien fristet. Dieses Mal lagen die Dinge jedoch anders. Der Deutsch-Kasache war ein gefragter Mann, und das gleich in doppelter Hinsicht. Trainer Peter Draisaitl hatte sich für das rheinische Derby der Deutschen Eishockey Liga gegen die Düsseldorfer EG dazu entschieden, einen Wechsel auf der Goalieposition vorzunehmen.

Dshunussow erhielt den Vorzug vor dem zuletzt nicht mehr ganz so souveränen Kanadier Justin Peters – und lieferte trotz der verdienten 0:1-Heimniederlage eine tadellose Vorstellung ab. An dem einzigen Treffer der Partie durch den sträflich freigelassenen Jeremy Welsh (36.) traf den Schlussmann keine Schuld. Unsicherheiten zeigte er keine. So ging der 31-Jährige als einer der ganz wenigen Gewinner aus einem aus KEC-Sicht weitestgehend trostlosen Spiel hervor.

Damit war der Arbeitstag für Dshunussow aber noch nicht beendet. In den VIP-Räumen der Lanxess Arena stand der Torhüter wenig später erneut im Fokus. Dshunussow hatte die Aufgabe, dem Gewinner des Derby-Tippspiels ein Haie-Trikot zu überreichen. Dass es sich bei dem Sieger ausgerechnet um einen Anhänger der Düsseldorfer EG handelte, passte irgendwie ins Bild dieses missglückten Kölner Eishockeyabends.

Als alle Aufgaben schließlich erledigt waren, war Dshunussow gefühlstechnisch hin- und hergerissen. Einerseits freute er sich darüber, endlich mal wieder von Beginn an zum Einsatz gekommen zu sein. „Das war ein schönes Erlebnis“, gestand der Ersatzkeeper, der sonst fast immer nur im Schatten von Stammtorhüter Gustaf Wesslau (laboriert derzeit noch an den Folgen eines Innenbandrisses) und dessen Vertreter Justin Peters steht. Andererseits wurmte es ihn, dass er seine überzeugende Leistung nicht mit einem Sieg veredeln konnte. So, wie es ihm noch bei früheren Duellen mit der DEG gelungen war. „Mein Ziel war es, diese Derbysiege zu wiederholen. Leider hat das nicht geklappt“, seufzte der gebürtige Berliner, dem Trainer Draisaitl einen „guten Job“ attestierte. Ob Dshunussow auch am Freitag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) gegen Adler Mannheim im Kölner Gehäuse stehen wird, will Draisaitl tags zuvor nach Rücksprache mit Torwarttrainer Jonas Forsberg festlegen. „Wir nehmen diese Thematik sehr ernst und wollen eine fundierte Entscheidung treffen.“

Pluspunkte sammelte gegen Düsseldorf auch Bill Thomas (34). Der kurzfristig verpflichtete Center, dessen Spielberechtigung erst wenige Stunden vor der Partie eingetroffen war, deutete in der ersten Sturmreihe neben Philip Gogulla und Felix Schütz bereits an, dass er dem KEC auf der zuvor nicht optimal besetzten Mittelstürmerposition weiterhelfen könnte. „Bill verfügt über einen guten Eishockey-IQ und hat das fürs Erste schon ganz gut gemacht“, meinte Draisaitl. Der NHL-erfahrene US-Amerikaner hatte eine Ausstiegsklausel bei Ilves Tampere genutzt, um aus Finnland zu den Haien wechseln zu können.