New York. Gleich 17 deutsche Tennisprofis starten in diesem Jahr in die US Open. Alexander Zverev gilt als der große Hoffnungsträger. Annika Beck aus Bonn trifft zu Beginn auf Julia Görges.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2017

Am Montag beginnen in New York die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres. In diesem Jahr gehen gleich 17 deutsche Tennis-Profis an den Start. Zum Teil sogar mit guten Erfolgsaussichten. So wird Youngster Alexander Zverev zu den Geheimfavoriten gezählt. Und das nicht nur aufgrund der Absagewelle einiger Topspieler. Nach Novak Djokovic und Stan Warinka hat nun auch Andy Murray abgesagt. Profiteur ist Philipp Kohlschreiber, der durch die Absage auf die Setzliste rutschte und nun auf den Qualifikatnen Tim Smyczek (USA) trifft.

Zverev selbst sieht sich ebenfalls nicht in der Außenseiterrolle. So sagte der 20-Jährige unlängst, dass er einer von vier, fünf Spielern sei, die das Turnier gewinnen können. Tatsächlich kann Zverev erst im Finale auf die beiden Topspieler Rafael Nadal und Roger Federer treffen. Die erste Hürde dürfte nicht allzu groß ausfallen. Zum Auftakt trifft der Weltranglistensechste auf den Qualifikanten Darian King aus Barbados.

Foto: AFP

Titelverteidigerin Angelique Kerber geht es da nicht ganz so selbstbewusst an. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat in dieser Saison noch nicht so richtig zu ihrer Form gefunden. Die Titelverteidigerin hat 2016 noch kein Turnier gewonnen und ist in der Rangliste aus den Top-Fünf gerutscht. Kerber trifft am Dienstag auf die Japanerin Naomi Osaka. Für die Bonnerin Annika Beck steht unterdessen ein deutsches Duell auf dem Programm. Beck bekommt es bereits am Montag mit Julia Görges zu tun.