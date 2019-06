Kommentar zu Stefan Kuntz

Bonn. Die deutsche U21 hat bei der EM in Italien im Halbfinale ihre Charakterstärke unter Beweis gestellt. Der Vater des Erfolgs ist aber Trainer Stefan Kuntz, findet GA-Redakteur Guido Hain.

Von Guido Hain, 29.06.2019

Es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass Stefan Kuntz als Trainer einmal so im Rampenlicht stehen würde wie gerade in Italien. Früher war er ein ausgezeichneter Fußballprofi und anfangs gleichzeitig Polizist. Doch später als Trainer tat er, wenn man so will, eher Streifendienst, die großen Fälle beackerten andere. Neunkirchen, Karlsruhe, Mannheim, Ahlen – alles nicht die große Fußballwelt. Er sattelte um, wurde Funktionär, zuletzt als Vorstandsvorsitzender in Kaiserslautern. Zwölf Jahre lang hatte er nicht mehr als Trainer gearbeitet – bis ihn der Ruf des DFB ereilte. Vor drei Jahren übernahm er die deutsche U21-Auswahl, was viele Experten rätseln ließ. Wieso der?

Genau der! Das könnte er nun erwidern. Denn Kuntz hat gezeigt, dass er auch als Coach für den Staatsdienst geeignet ist. Nicht wenige sehen in ihm schon den künftigen Bundestrainer. Gerade hat er die U21 wieder ins EM-Endspiel geführt. Er gehört dabei nicht zu jener Trainergattung, die die Akademisierung des Sports zum Universalmittel erklärt hat. Er sucht die zwischenmenschliche Ebene mit den Spielern, spricht viel, scherzt mit ihnen.

Auch bei dieser EM hat der Menschenfänger die Kabine hinter sich versammelt. Nach einer schlechten ersten Hälfte im Halbfinalspiel gegen Rumänien hat seine beschwörende Halbzeitansprache maßgeblich dazu beigetragen, dass die deutschen Talente die Partie drehten in diesem Glutofen von Bologna. Das berichten die Spieler, die ganz nach Kuntz' Vorstellungen eine ungeheure Mentalität offenbarten. Sie haben gekämpft und gelitten. Haben gezeigt, dass sie extreme Widerstände überwinden können, was nur mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn funktionieren kann.

Dafür steht an erster Stelle Kuntz. Ein EM-Einsatz der Hochkaräter Leroy Sané, Kai Havertz, Julian Brandt und Timo Werner wurde nicht in Erwägung gezogen. Was dem Europameister von 1996 wohl nicht mal missfiel. Er wollte die beste Mannschaft in Italien dabei haben, nicht die besten Einzelspieler. Missgunst und Neid scheinen den jungen Spielern fremd zu sein, kein Murren, selbst wenn einer mal nicht spielt.

Das alles zeigt, dass der deutsche Fußball in diesem Alterssegment auf sehr viel Talent zurückgreifen kann. Und es ist nicht auszuschließen, dass Kuntz im Finale ein erneutes Kunststück gelingt und den Titel holt. Wie vor zwei Jahren. Erneut gegen Spanien.