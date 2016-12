28.12.2016 KÖLN. Heute Abend steht das nächste Heimspiel der Kölner in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Iserlohn Roosters an.

Um Weihnachten herum sammelten die Kölner Haie quasi am Tannenbaum sechs wichtige Punkte mit Siegen gegen Krefeld (3:1) und Straubing (4:2) ein, schon heute Abend steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das nächste Heimspiel auf dem Plan. Um 19.30 Uhr empfängt der KEC die Iserlohn Roosters.

Die aktuellen Formkurven beider Teams verlaufen im Moment gegensätzlich. Während die Haie aus zwei knappen Siegen Selbstvertrauen schöpften, verloren die Roosters zweimal in Folge, wobei sie beide Male in jeweils einem Spieldrittel komplett einbrachen. Am Freitag verloren sie in Mannheim das Schlussdrittel mit 1:4, am Montag gaben sie ihr Heimspiel gegen Nürnberg durch ein glatt mit 0:3 verlorenes zweites Drittel ab. Das aus den jüngsten Ergebnissen resultierende Selbstbewusstsein auf beiden Seiten spricht derzeit folglich für die Haie. Die Kölner haben in den jüngsten Spielen einen Weg gefunden, knappe Spiele zu gewinnen. Nun wollen sie daran arbeiten, es gar nicht erst knapp werden zu lassen. „Wir müssen die Gegner schneller auf Abstand bringen“, erklärte Kapitän Moritz Müller, der am Montag sein 700. DEL-Spiel für die Haie bestritt.

Die Kölner liegen mit 53 Punkten derzeit auf dem fünften Tabellenrang, haben aber noch immer zwei Spiele weniger absolviert als die drei direkt vor ihnen liegenden Teams. Dadurch ist der dritte Platz (aktuell Mannheim mit 57 Punkten) in Reichweite, allerdings lauern nur drei Zähler hinter den Kölnern die bayerischen Teams aus Ingolstadt und Augsburg. Jeder Punkt ist wichtiger denn je, da käme ein Sieg gegen die Sauerländer gerade recht und würde aus den beiden Weihnachtssiegen eine kleine Serie machen.

Änderungen in der Aufstellung sind bei den Haien nicht zu erwarten, bis auf die verletzten Stürmer Travis Turnbull und Sebastian Uvira sind alle Spieler an Bord. Der Spielplan der Haie geht im Zwei-Tages-Takt weiter, am Freitag treten sie in Bremerhaven an, am Neujahrstag dann müssen sie am entgegengesetzten Ende der Republik beim Titelverteidiger Red Bull München spielen. Wieder 48 Stunden später steigt das Rückspiel gegen den Meister in Köln, dann folgen Auswärtsspiele in Berlin und Nürnberg am ersten Wochenende des neuen Jahres. ⋌ (Alexander Brandt-Mehmet)