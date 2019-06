02.06.2019 Antwerpen. Deutschlands Herren haben in der FIH Pro League nach Olympiasieger Argentinien auch Weltmeister Belgien bezwungen.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann in Antwerpen bei Tabellenführer Belgien mit 4:3 im Penaltyschießen, nachdem es nach Ende der regulären Spielzeit 4:4 gestanden hatte. Zuvor hatten die Deutschen am 22. Mai in Krefeld die Argentinier ebenfalls im Penaltyschießen mit 6:5 besiegt.

Tom Grambusch mit zwei Toren (8./30. Minute), Niklas Wellen (42.) und Marco Miltkau (45.) hatten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nach einem 1:2-Rückstand mit 4:2 in Führung geschossen, ehe die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von einer guten Minute ausglichen und noch das Penaltyschießen erzwangen.

Die DHB-Herren bleiben Sechster der neuen Welt-Liga. Nur die jeweils besten Vier bei Damen und Herren sind für die Olympia-Qualifikationsspiele im Spätherbst gesetzt. (dpa)