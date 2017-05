Köln. Der Traum vom Halbfinale der Eishockey-WM ist für die deutsche Nationalmannschaft geplatzt. Die DEB-Auswahl unterlag Kanada 1:2, schlug sich aber erstaunlich gut.

Von Martin Sauerborn, 18.05.2017

Wer keine Chance hat, muss sich vor der unlösbaren Aufgabe Mut machen. „Jedes Team ist schlagbar“, ließ Leon Draisaitl deshalb wissen. Sein NHL-Kollege von den Washington Capitals demonstrierte wie der Jungstar der Edmonton Oilers Stärke: „Wir brauchen nicht nervös werden, weil Kanada auf dem Trikot steht“, erklärte Torwart Philipp Grubauer Stärke. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hätte für das WM-Viertelfinalduell gegen den Titelverteidiger noch etwas mehr von diesem Selbstverständnis der Profis aus Nordamerika und ihrem Talent gebraucht, um das Unmögliche möglich zu machen. Weil dem aber nicht so war, trat ein, was alle erwartet hatten. Deutschland kassierte vor 16653 Zuschauern in der nicht ausverkauften Lanxess Arena beim 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) eine zwar achtbare, aber eben die 36. Niederlage im 34. WM-Duell mit den Ahornblättern und verabschiedete sich als Achter von der Heim-WM.

22 NHL-Profis mit insgesamt 7481 Spielen in der besten Liga der Welt bieten die Kanadier bei der Weltmeisterschaft 2017 auf. Die deutsche Seite hat nur sieben solcher Spieler zu bieten, die 2295 NHL-Partien auf dem Buckel haben. Unterschiedliche Eishockey-Welten, zumal von den deutschen Übersee-Profis Tobias Rieder (Arizona) schon verletzt ausgeschieden ist und Thomas Greiss (New York Islanders) als Back-up keine Eiszeit hatte. Die Karten waren verteilt, auf dem Eis aber legten sich die Deutschen mächtig ins Zeug, um all die Nachteile in puncto Technik und Schlittschuhfertigkeiten wettzumachen. Das gelang, weil die Spieler von Bundestrainer Marco Sturm beherzt kämpften und auch Zweikämpfe gewannen, wenn sie gegen die flinken und passsicheren Nordamerikaner welche fanden. Die jungen Kanadier (Durchschnittsalter 25,4 Jahre)spielten zumeist lässig, was sie sich angesichts ihres Könnens leisten können. Philipp Grubauer hatte trotzdem mächtig zu tun, erwies sich wie erhofft als Meister seines Fachs und hatte Glück als Ryan O’Reilly den Pfosten traf (4.). Der Favorit benötigte auch deshalb ein Powerplay, um in Führung zu gehen. Mark Scheifele, Stürmerstar der Winnipeg Jets, verwertete eine Vorlage O’Reillys gnadenlos ins Kreuzeck, als Patrick Reimer die Strafbank drückte. Die Führung war verdient, obwohl die DEB-Auswahl durch Matthias Plachta (2.), Felix Schütz (6.) und Yannic Seidenberg (18.) auch ihre Chancen hatte.

Trotz des Rückstands verloren die Deutschen nicht ihren Mut und warfen defensiv alles rein. Weil zudem Grubauer über sich hinauswuchs, blieb der Außenseiter im Spiel – obwohl ihm angesichts des kanadischen Angriffswirbels schwindlig hätte werden müssen. 20 Schüsse feuerte der Titelanwärter im zweiten Drittel auf Hexer Grubauer ab. Sogar als die Deutschen zweimal ins Powerplay durften, bestimmte Kanada das Geschehen. Als würde die Ahornblätter das Spiel mit einem Mann weniger extra kitzeln. Das 2:0 fiel aber bei Fünf gegen Fünf, als Jeff Skinner (Carolina) einen Abpraller verwertete (39.). Weil die Kanadier in einer Mischung aus Arroganz und Verspieltheit im Schlussdrittel die Zügel schleifen ließen und Grubauer nicht nachließ, hielt sich die deutsche Hoffnung. Yannic Seidenberg schürte sie sogar, als er sensationell in Unterzahl zum 1:2 traf (54.). Mehr ging nicht und mehr wäre auch zu viel gewesen. Marco Sturm schaffte es angesichts des kanadischen Drucks erst zwölf Sekunden vor Ende Grubauer zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis zu nehmen. Der WM-Gastgeber durfte sich aber erhobenen Hauptes aus dem Turnier verabschieden und hatte sich den tobenden Applaus der begeisterten Zuschauer redlich verdient. Kanada aber strebt weiter dem dritten Titel in Folge und dem 27. insgesamt entgegen und trifft nun im Halbfinalkracher am Samstag in Köln auf den noch alleinigen Rekordweltmeister Russland (27 Titel).

Deutschland: Grubauer; Ehrhoff, Reul; Müller, D. Seidenberg; Abeltshauser, Hördler; Krueger; Kink, Kahun, Y. Seidenberg; Wolf, Tiffels, Schütz; Plachta, Hager, Macek; Reimer, Draisaitl, Ehliz; Fauser. – SR.: Hribik (Tschechien)/Stricker (Schweiz). – Zuschauer: 16653. – Tore: 0:1 Scheifele (17:11/OReilly, Marner, PP1), 0:2 Skinner (38:08/Matheson, Scheifele), 1:2 Y. Seidenberg (53:21/Ehrhoff, SH1). – Strafminuten: Deutschland 8 plus 10 Minuten Disziplinar Wolf; Kanada 8.