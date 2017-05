Eishockey-WM

KÖLN. Bundestrainer Sturm vertraut im Penaltyschießen gegen Lettland seinen drei jungen Wilden - und behält recht. Tiffels schießt Deutschland ins WM-Viertelfinale gegen Kanada.

Von Martin Sauerborn, 18.05.2017

Ob es nur ein Geistesblitz war oder das Herrschaftswissen eines Bundestrainers: Als Marco Sturm vor dem Penalty-Drama gegen Lettland vor der Aufgabe stand, seine drei Schützen zu benennen, setzte er jedenfalls auf volles Risiko und die jungen Wilden aus dem Jahrgang 1995. „Ich habe ihnen vertraut, obwohl mein Co-Trainer Geoff Ward gesagt hat, 'lieber nicht'.“

Sturm hörte auf seinen Bauch – und behielt recht. Dominik Kahun und NHL-Jungstar Leon Draisaitl scheiterten, aber Frederik Tiffels, der als erster des Trios am Samstag 22 Jahre alt wird, traf mit dem letzten Schuss des Spiels. Danach verschwand der gebürtige Kölner unter der Jubeltraube seiner Mitspieler, denn die Eishockey-Nationalmannschaft hat durch den 4:3-Erfolg im „Endspiel“ der Gruppe A das Viertelfinale der Heim-WM erreicht.

Vielleicht war es unbewusst, aber Sturm hat mit seiner Entscheidung ein Signal gesetzt und der Zukunft des deutschen Eishockeys die Verantwortung übertragen. Wer Spieler wie Draisaitl, Kahun und Tiffels hervorbringt und zum zweiten Mal in Folge unter Führung eines 38-jährigen Trainer-Novizen in einem WM-Viertelfinale steht, muss sich um das Morgen weniger Sorgen machen. Das Trio kennt sich von Kindesbeinen an.

Junge Spieler freuen sich über Vertrauen

Draisaitl und Tiffels sind in Köln geboren und zusammen aufgewachsen. Mit dem gebürtigen Tschechen Kahun haben sie dann bei den Jungadlern Mannheim die Schüler-Bundesliga gerockt. „Die drei sind beste Freunde. Sie sind auf einem Zimmer, obwohl es nur ein Doppelzimmer ist. Sie genießen es, seit Längerem mal wieder zusammen sein zu können“, erklärte der Bundestrainer die engen Bande des Trios.

Anstatt auf die Erfahrung eines Patrick Hager, Felix Schütz oder Patrick Reimer setzte Sturm auf das umfangreiche Skill-Set der Jugend mit Schnelligkeit, Beweglichkeit und Technik. Am Ende half auch die Unbekümmertheit des Bickendorfers Tiffels, der trotz des Drucks vor 18 797 Zuschauern in der Lanxess Arena Lettlands überragendem Torwart Elvis Merzlikins den Puck durch die Schoner legte.

„Das war ein wunderschöner Moment. Der Coach hat nicht gefragt, hat mich einfach angetippt, dann ging es aufs Eis“, berichtete Tiffels. Als einziger Nicht-Profi im Team besucht er die Western Michigan Uni und ist erst seit April Nationalspieler. Gedraftet haben ihn die Pittsburg Penguins.

Schläger in die Mülltonne stecken für ein dreckiges Tor

Vor dem glücklichen Ende hatte es sich die DEB-Auswahl schwer gemacht, obwohl es leichter gegangen wäre. David Wolf (aus Abseitsposition) und der überragende NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg hatten ihr Team mit einem Doppelschlag scheinbar sicher mit 2:0 in Führung gebracht (32.).

Als die Letten dann in den Modus „Alles oder Nichts“ schalteten und nach 57 Minuten die Partie zum 3:2 gedreht hatten, drohte Deutschland das vorzeitige WM-Aus. Eine Überzahl und ein Ritual verhinderten den Worst Case.

„Ich habe meinen Schläger jedes Drittel in die Mülltonne gesteckt. Die Nordamerikaner machen das so, damit man endlich mal wieder ein dreckiges Tor schießt. Es hat geklappt“, erklärte Felix Schütz. 32 Sekunden vor der Schluss-Sirene rettete der Schweden-Legionär seine Mannschaft mit einem Tor des Willens zum 3:3 in die Verlängerung. In der Overtime und im Penaltyschießen war es dann Philipp Grubauer zu verdanken, dass es noch zum Viertelfinalticket reichte. Der NHL-Torwart aus Washington zeigte gleich bei seinem ersten WM-Einsatz seine ganze Klasse.

Eine Klasse, die es auch am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) brauchen wird, denn im Viertelfinale wartet Titelverteidiger und Topfavorit Kanada. „Wir können auch Eishockey spielen und müssen nicht nervös werden, nur weil Kanada auf den Trikots steht, in denen ein paar NHL-Jungs stecken“, machte Grubauer in Optimismus. Zumal das gesteckte Ziel erreicht ist.