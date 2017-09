Özil und Kroos im Mittelfeld

01.09.2017 Prag. Bundestrainer Joachim Löw bietet am Abend in Prag gegen Tschechien die Confed-Cup-Sieger Matthias Ginter, Julian Brandt und Lars Stindl in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf.

Der von Kapitän Thomas Müller angeführte Weltmeister tritt wie von Löw angekündigt in der Eden Arena sehr offensiv auf. Mesut Özil und Toni Kroos sollen das Spiel aus dem Mittelfeld antreiben. Die Abwehrreihe bilden Joshua Kimmich, Matthias Ginter, Mats Hummels und Jonas Hector. Im Tor steht Marc-André ter Stegen.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Kimmich, Ginter, Hummels, Hector - Özil, Kroos - Müller, Stindl, Brandt - Werner (dpa)