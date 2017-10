Weltmeister

01.10.2017 Sarasota. Für den Deutschland-Achter ist das lange Warten auf einen WM-Titel zu Ende. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes gewann erstmals seit dem Olympia-Triumph von London 2012 wieder Gold.

Am letzten Tag der Titelkämpfe in Florida verwies die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) in einem packenden Endlauf die Konkurrenten aus den USA und Italien mit einer halben Bootlänge Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Der 12. Sieg im 12. Saisonrennen beendete eine Serie von zuletzt vier zweiten Rängen bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2016 von Rio. (dpa)