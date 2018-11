WM-Hoffnungsrunde

24.11.2018 Marseille. Deutschlands Rugby-Nationalteam hat die WM-Qualifikation mit einem Erfolgserlebnis beendet.

Das 15er-Team um Kapitän Michael Poppmeier bezwang in Marseille die Auswahl Kenias 43:6 (12:6) und kam in dem Viererturnier nach dem 26:9 im Auftaktspiel über Hongkong zum zweiten Sieg. Das Ticket für die WM 2019 in Japan hatte die Vertretung des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV), die noch nie bei einer WM dabei war, nach der 10:29-Niederlage gegen Kanada am Samstag zuvor bereits verpasst.

In der eigentlichen WM-Ausscheidung war die DRV-Auswahl gescheitert. Die letzte WM-Chance war nur möglich, weil die Rivalen Spanien, Belgien und Rumänien wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Akteure mit Punktabzügen belegt worden waren. (dpa)